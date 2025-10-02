Nemzeti ügy lett a szigorú határvédelem, egységben a magyarok

A szavazókorú magyarok elsöprő többsége, 86 százaléka támogatja a határvédelem alapját adó határkerítést, míg alig 13 százalékot tesz ki a déli kertést ellenzők tábora az Alapjogokért Központ friss felmérése szerint.

A szigorú határvédelem nemzeti egyetértési pont Magyarországon

Forrás: Alapjogokért Központ

A határvédelem fontos a magyar embereknek

A szigorú határvédelem szimbólumává vált fizikai határzár fenntartásának támogatottsága egyenlően magas a különböző társadalmi csoportokban: a 18-39 évesek 79 százaléka,

a Budapesten élők 83 százaléka, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 84 százaléka is elutasítja a nyitott határok politikáját

– olvasható az elemzésben.

A Tisza Párt a migránsok beengedése mellett állt ki

A kutatók megállapítják, hogy a nemzeti oldal egyik legfontosabb döntése mögött szinte teljeskörű társadalmi konszenzus jött létre, amit a migrációs paktumot támogató ellenzék mielőbb felszámolna. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozzák, hogy a Tisza Párt ezért előbb csatlakozott a migrációt pártoló Néppárthoz, később

megszavazta a paktum felgyorsítását lehetővé tevő javaslatot az Európai Parlamentben,

majd helyeselték az Európai Unió Bírósága által Magyarországra kiszabott büntetést is.