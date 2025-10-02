Hírlevél

Rendkívüli

Az unió elhatározta, hogy háborúba megy – Orbán Viktor az EU-csúcs második napja előtt

határvédelem

Nemzeti ügy lett a szigorú határvédelem, egységben a magyarok

Tíz évvel a röszkei csata és kilenc évvel a kötelező betelepítési kvótákat elutasító népszavazás után is egyértelmű a magyarok illegális bevándorlással kapcsolatos álláspontja. Százból 86 felnőtt kiáll a déli határkerítés fenntartása mellett – derül ki az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatásából. A határvédelem minden jel szerint nemzeti ügy.
határvédelemTisza PártAlapjogokért KözpontMagyarországillegális migráció

A szavazókorú magyarok elsöprő többsége, 86 százaléka támogatja a határvédelem alapját adó határkerítést, míg alig 13 százalékot tesz ki a déli kertést ellenzők tábora az Alapjogokért Központ friss felmérése szerint.

A szigorú határvédelem nemzeti egyetértési pont Magyarországon
Forrás:  Alapjogokért Központ 

A határvédelem fontos a magyar embereknek

A szigorú határvédelem szimbólumává vált fizikai határzár fenntartásának támogatottsága egyenlően magas a különböző társadalmi csoportokban: a 18-39 évesek 79 százaléka, 

a Budapesten élők 83 százaléka, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 84 százaléka is elutasítja a nyitott határok politikáját 

– olvasható az elemzésben.

A Tisza Párt a migránsok beengedése mellett állt ki

A kutatók megállapítják, hogy a nemzeti oldal egyik legfontosabb döntése mögött szinte teljeskörű társadalmi konszenzus jött létre, amit a migrációs paktumot támogató ellenzék mielőbb felszámolna. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozzák, hogy a Tisza Párt ezért előbb csatlakozott a migrációt pártoló Néppárthoz, később

megszavazta a paktum felgyorsítását lehetővé tevő javaslatot az Európai Parlamentben,

majd helyeselték az Európai Unió Bírósága által Magyarországra kiszabott büntetést is.

A Tisza Párt Brüsszel utasítására beengedné az illegális migránsokat

A Tisza gazdasági szakértője, Bod Péter Ákos immár arról beszél, hogy hazánknak engednie kellene a brüsszeli elvárásoknak, és be kell engednie a migránsokat. A nyugat-európai kritikus helyzet azonban igazolta: csak egy rossz választás és mi is bevándorlóország leszünk – teszik hozzá.

Az elemzése arra is rávilágít, hogy a határok védelme elengedhetetlen Európa polgárainak biztonsága szempontjából. Az Eurostat adataira hivatkozva közlik, hogy

2013 és 2023 között az Európai Unióban 79 százalékkal nőtt a szexuális erőszakos bűncselekmények száma, beleértve a nemi erőszakot.

A magyarok többségének fontos a határvédelem

A kormány az elmúlt tíz évben 

több mint 1,1 millió illegális bevándorló Magyarországra és Európába való bejutását akadályozta meg a saját költségén felépített kerítéssel 

– hívják fel a figyelmet, hozzátéve, hogy a magyar választók azt is világosan jelezték: nem kívánják, hogy mások döntsenek az ország területén való letelepedésről.

A Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben kiálltak a megbukott migrációs paktum mellett, megszavazták a plusz forrásokat, ezzel együtt leszavazták a pénzügyi támogatást a magyarországi határkerítésre – hangsúlyozták.

 

