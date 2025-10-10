Hozzátette: a hétfőtől elérhető hitel sok mindenre felhasználható, az érintettek ismerik a termékeket. Hét termék áll rendelkezésre a konstrukcióban, az ismert bankfiókokban. A Demján Sándor programon keresztül 1400 milliárd forintnyi támogatás jut a hazai kkv-knak – jelezte.

Október 13-tól elérhető a fix 3 százalékos hitelprogram a kis- és közepes vállalkozások számára

A szóvivő szerint termelékenységjavító, energetikai korszerűsítő fejlesztések valósultak már meg a programban.

Amikor támogatjuk ezeket a vállalkozásokat, akkor hiszünk abban, hogy egy vállalkozás tud bővülni

– fogalmazott, hozzátéve: a magyar vállalkozásokat szeretnék előnyben részesíteni, és még többet igyekeznek értük tenni, például ezzel a fix 3 százalékos kamattal.

Számos intézkedést hozott a kormány a fogyasztás növekedéséért

Palóc André példaként említette a megemelt családi adókedvezményt, a csed és a gyed adómentessé válását, vagy a három gyermekes édesanyák szja-mentességét, illetve a nyugdíjasok utalványát.

Mi nem Tisza-adóval vennénk el tőlük több pénzt, hanem azon dolgozunk, hogy minél több legyen náluk

– fogalmazott.

Nagy Márton Facebook-bejegyzésében pedig arra hívta fel a figyelmet: