Hozzátette: a hétfőtől elérhető hitel sok mindenre felhasználható, az érintettek ismerik a termékeket. Hét termék áll rendelkezésre a konstrukcióban, az ismert bankfiókokban. A Demján Sándor programon keresztül 1400 milliárd forintnyi támogatás jut a hazai kkv-knak – jelezte.
A szóvivő szerint termelékenységjavító, energetikai korszerűsítő fejlesztések valósultak már meg a programban.
Amikor támogatjuk ezeket a vállalkozásokat, akkor hiszünk abban, hogy egy vállalkozás tud bővülni
– fogalmazott, hozzátéve: a magyar vállalkozásokat szeretnék előnyben részesíteni, és még többet igyekeznek értük tenni, például ezzel a fix 3 százalékos kamattal.
Számos intézkedést hozott a kormány a fogyasztás növekedéséért
Palóc André példaként említette a megemelt családi adókedvezményt, a csed és a gyed adómentessé válását, vagy a három gyermekes édesanyák szja-mentességét, illetve a nyugdíjasok utalványát.
Mi nem Tisza-adóval vennénk el tőlük több pénzt, hanem azon dolgozunk, hogy minél több legyen náluk
– fogalmazott.
Nagy Márton Facebook-bejegyzésében pedig arra hívta fel a figyelmet:
Szeptemberben elindult a három százalékos lakáshitelprogram, október 1-től a három gyermekes édesanyák teljes szja-mentességet kaptak, most pedig a vállalkozások is megkapják a maguk három százalékos fix hitelét.