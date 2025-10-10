Hidvéghi Balázs: A tét óriási – tiltakozzunk a brüsszeli adóemelések ellen!

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a nemzeti konzultáció fontosságára hívta fel a figyelmet bejegyzésében. Mint mondta, már zajlik az ívek kézbesítése Budapesten, valamint Pest és Fejér vármegyében is. A politikus szerint a tét óriási: Brüsszel háborús döntéseket hoz, Ukrajna finanszírozására pedig súlyos adóemeléseket kényszerítene Magyarországra. Hozzátette: az ellenzék brüsszeli tervei is kiszivárogtak, és azok újabb megszorításokat, a családi adókedvezmények szűkítését, valamint a rezsicsökkentés eltörlését irányozzák elő.

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

„Nemet mondunk Brüsszel követeléseire”

A képviselő szerint a magyar embereknek most lehetőségük van egyértelműen kinyilvánítani a véleményüket a brüsszeli adóemelésekről.

A magyar kormány szerint nyílt lapokkal kell játszani. Mi az adócsökkentés és a rezsicsökkentés politikáját folytatjuk. Nemet mondunk Brüsszel követeléseire”

– hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

A nemzeti konzultáció témái minden magyar család életét érintik – tette hozzá –, hiszen a kormány célja továbbra is az, hogy megvédje a családi adókedvezményeket, fenntartsa a rezsicsökkentést és csökkentse a vállalkozások terheit.

Ne engedjük, hogy átverjenek minket! Vegyünk részt a konzultációban, és tiltakozzunk az adóemelések ellen”

– zárta üzenetét a politikus.