Hidvéghi Balázs

Hidvéghi Balázs: A tét óriási – tiltakozzunk a brüsszeli adóemelések ellen!

Megkezdődött a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése. Hidvéghi Balázs szerint Brüsszel háborús döntéseket hoz, és adóemelésekkel akarja megfizettetni a háború költségeit a magyarokkal.
Hidvéghi BalázsBrüsszelnemzeti konzultációUkrajnaadóemelés

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a nemzeti konzultáció fontosságára hívta fel a figyelmet bejegyzésében. Mint mondta, már zajlik az ívek kézbesítése Budapesten, valamint Pest és Fejér vármegyében is. A politikus szerint a tét óriási: Brüsszel háborús döntéseket hoz, Ukrajna finanszírozására pedig súlyos adóemeléseket kényszerítene Magyarországra. Hozzátette: az ellenzék brüsszeli tervei is kiszivárogtak, és azok újabb megszorításokat, a családi adókedvezmények szűkítését, valamint a rezsicsökkentés eltörlését irányozzák elő.

Hidvéghi Balázs
Megkezdődött a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése – adta hírül Hidvéghi Balázs.
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán 

„Nemet mondunk Brüsszel követeléseire”

A képviselő szerint a magyar embereknek most lehetőségük van egyértelműen kinyilvánítani a véleményüket a brüsszeli adóemelésekről. 

A magyar kormány szerint nyílt lapokkal kell játszani. Mi az adócsökkentés és a rezsicsökkentés politikáját folytatjuk. Nemet mondunk Brüsszel követeléseire” 

– hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

A nemzeti konzultáció témái minden magyar család életét érintik – tette hozzá –, hiszen a kormány célja továbbra is az, hogy megvédje a családi adókedvezményeket, fenntartsa a rezsicsökkentést és csökkentse a vállalkozások terheit. 

Ne engedjük, hogy átverjenek minket! Vegyünk részt a konzultációban, és tiltakozzunk az adóemelések ellen” 

– zárta üzenetét a politikus.

Brüsszel parancsolna, de a magyarok dönteni fognak a nemzeti konzultáción!

 

