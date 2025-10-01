Hidvéghi Balázs: Mától postázzák az adóügyi nemzeti konzultáció kérdőíveit

Szerdán megkezdődött a nemzeti konzultáció kérdőíveinek postázása Budapesten, november elejére, közepére országszerte mindenki megkapja azokat – közölte Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Harcosok órája podcastben.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Balázs Attila)

Hidvéghi hozzátette, a válaszadás határideje november 30., az íveket egyelőre papíron lehet kitölteni, de javasolni fogja az online válaszadás lehetőségének megteremtését is.

A konzultáció keretében öt pontban kérdezik az emberek véleményét az adópolitikáról és a közteherviselésről.

Mint Hidvéghi fogalmazott: „Ez arról is szól, hogy ne engedjük, hogy átverjenek minket.”

A kormány álláspontja szerint a Tisza Párt többkulcsos adórendszert vezetne be, amely már az átlagkeresetűeket is érintené, míg a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos szja mindenkire egyformán vonatkozik. Hidvéghi kiemelte, hogy a kormány ragaszkodik a családi adókedvezményhez és a fiatalok, valamint az édesanyák szja-mentességéhez, mert ezek a demográfiai kihívások kezelését szolgálják.

A kérdőív a rezsicsökkentés megőrzésére is kitér. Hidvéghi a Harcosok órájában kiemelte:

Brüsszel továbbra is a drágább energiaimportot erőlteti, a magyar érdek viszont az, hogy alacsonyan maradjanak a rezsiköltségek.

Hangsúlyozta, hogy a 9 százalékos társasági adó az EU legalacsonyabb kulcsa, amely versenyelőnyt jelent a magyar gazdaságnak.

Az államtitkár azt is elmondta, hogy a nemzeti konzultáció költségeit ezúttal is nyilvánosságra hozzák.



