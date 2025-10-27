Hidvéghi Balázs: A héten befejeződik a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése

A héten befejeződik a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése, így minden magyar állampolgár megkapja a lehetőséget arra, hogy véleményt nyilvánítson Brüsszel háborús terveiről – tájékoztatott Hidvéghi Balázs.
Brüsszelben nincs változás. Nem akarnak tárgyalni és nem akarnak békét”
– hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, aki szerint a béke helyett újabb százmilliárd eurókra épülő háborús finanszírozási terveket erőltetnek, amelyeket adóemelésekkel fizettetnének meg a tagállamokkal.
A rezsicsökkentés eltörlését akarják ránk kényszeríteni
Brüsszel a családi adókedvezmények szűkítését, a rezsicsökkentés eltörlését és újabb háborús adókat készül bevezetni, miközben a budapesti békecsúcsot is folyamatos támadások érik – fogalmazott Hidvéghi. Szerinte ebben partnerek lennének az „itthoni kiszolgálók”, akik végrehajtanák a brüsszeli elvárásokat. Emlékeztetett: a Békemeneten hatalmas erő mutatkozott meg, és „erre az erőre most szükség is lesz”.
Utasítsuk el együtt a háborús terveket és a háborús adóemeléseket! Töltsük ki a nemzeti konzultációt, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!”
– szólított fel az államtitkár.