Hidvéghi Balázs: A héten befejeződik a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése

A héten befejeződik a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése, így minden magyar állampolgár megkapja a lehetőséget arra, hogy véleményt nyilvánítson Brüsszel háborús terveiről – tájékoztatott Hidvéghi Balázs.

Hidvéghi Balázs emlékeztetett, hogy a héten befejeződik a nemzeti konzultációs ívek postázása

Forrás: Origo

Brüsszelben nincs változás. Nem akarnak tárgyalni és nem akarnak békét”

– hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, aki szerint a béke helyett újabb százmilliárd eurókra épülő háborús finanszírozási terveket erőltetnek, amelyeket adóemelésekkel fizettetnének meg a tagállamokkal.