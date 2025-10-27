Hírlevél

Rendkívüli

Itt a vég? Körbevették az ukrán hadsereget, szörnyű mészárlás jöhet

Csúnyán kinevették Zelenszkijt a csúfondáros bukása után

Hidvéghi Balázs

Hidvéghi Balázs: A héten befejeződik a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Dunántúlon zárul a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése, a hónap végéig minden háztartás megkapja a dokumentumot. Hidvéghi Balázs szerint Brüsszel továbbra is háborút akar és újabb adóemeléseket kényszerítene Magyarországra.
Hidvéghi BalázsBrüsszelbékecsúcsnemzeti konzultációháború

A héten befejeződik a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése, így minden magyar állampolgár megkapja a lehetőséget arra, hogy véleményt nyilvánítson Brüsszel háborús terveiről – tájékoztatott Hidvéghi Balázs.

Hidvéghi Balázs
Hidvéghi Balázs emlékeztetett, hogy a héten befejeződik a nemzeti konzultációs ívek postázása
Forrás: Origo

Brüsszelben nincs változás. Nem akarnak tárgyalni és nem akarnak békét” 

– hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, aki szerint a béke helyett újabb százmilliárd eurókra épülő háborús finanszírozási terveket erőltetnek, amelyeket adóemelésekkel fizettetnének meg a tagállamokkal.

A nemzeti konzultációval tudjuk megvédeni az olcsó energiaárakat

A rezsicsökkentés eltörlését akarják ránk kényszeríteni

Brüsszel a családi adókedvezmények szűkítését, a rezsicsökkentés eltörlését és újabb háborús adókat készül bevezetni, miközben a budapesti békecsúcsot is folyamatos támadások érik – fogalmazott Hidvéghi. Szerinte ebben partnerek lennének az „itthoni kiszolgálók”, akik végrehajtanák a brüsszeli elvárásokat. Emlékeztetett: a Békemeneten hatalmas erő mutatkozott meg, és „erre az erőre most szükség is lesz”. 

Utasítsuk el együtt a háborús terveket és a háborús adóemeléseket! Töltsük ki a nemzeti konzultációt, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!” 

– szólított fel az államtitkár.

