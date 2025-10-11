Hidvéghi Balázs fontosnak nevezte a nemzeti konzultációt, mert „Brüsszelben háborús döntéseket hoznak, arra készülnek, hogy éveken keresztül finanszírozzák az elhúzódó háborút, finanszírozzák Ukrajnát, ehhez pedig adóemeléseket akarnak rákényszeríteni a tagállamokra”.

Hidvéghi Balázs: A nemzeti konzultáció segíti a kormányt Brüsszelben

Fotó: Facebook/Hidvéghi Balázs

Megjegyezte, hogy

a magyar belpolitikában van egy olyan párt, a fő ellenzéki erő, amely „Brüsszel kezében van és a brüsszeli döntéseket kívánja kiszolgálni”, ami kiderült már több nyilatkozatukból, szakértői anyagaikból, és ezek alapján „brutális adóemelésre készülnek”.

Hidvéghi Balázs a kormány álláspontját közölte

Az államtitkár leszögezte, a kormány

alacsonyan kívánja tartani a személyi jövedelemadót,

a társasági adót,

illetve a rezsiköltségeket,

és meg akarja tartani a családi adókedvezmények széles rendszerét is.

Ezért fontos a konzultáció, mert a téma mindenkit érint, és erről az emberek most véleményt mondhatnak – húzta alá.

Hidvéghi Balázs felhívta a figyelmet, hogy

egy világpolitikailag kiélezett időszakban kérdezik meg az emberek véleményét, miközben komoly nyomás nehezedik Magyarországra azért, hogy váljon le az olcsó orosz energiaforrásokról, és vásároljon máshonnan drágábban.

Úgy vélte, „ha ezt ránk kényszerítenék, akkor az megemelné a rezsiárakat és nem tudnánk megtartani az Európai Unióban a legalacsonyabb rezsiköltségeket”, erről is szól ez a nemzeti konzultáció.

Az államtitkár kiemelte, hogy Budapesten már be is fejeződött a postázás, most következnek a vármegyék egymás után: