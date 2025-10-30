Hidvéghi: Öt kérdés, öt nem – a brüsszeli adóemelések ellen tiltakozik a kormány

A brüsszeli adóemelések ügyében a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Hidvéghi Balázs tiltakozásra szólított fel, és a nemzeti konzultáció kitöltését kérte a magyaroktól. A politikus a Facebookon megosztott videóban azt mondta, öt kérdésre öt nemet kell adni. Szerinte a kormány nem akarja, hogy brüsszeli elvárásra Magyarország megemelje az adókat, majd az így befolyt pénzt az ukrán háború finanszírozására fordítsák.

Hidvéghi Balázs: Öt kérdés, öt nem

Fotó: Facebook/Hidvéghi Balázs

Az szja és a családi támogatások megvédése

Hidvéghi szerint Magyarországon Európa egyik legalacsonyabb, 15 százalékos személyi jövedelemadó-kulcsát meg kell tartani. Úgy fogalmazott: a nemzeti konzultáció célja, hogy megvédjék az egykulcsos rendszert és a családi adókedvezményeket. Hangsúlyozta, a gyermeket nevelő édesanyák és a fiatalok szja-mentessége szintén veszélyben lehet, ezért a kormány a konzultációban is megvédené ezeket.

Energiakérdés és rezsicsökkentés

Az energiaárakkal kapcsolatban Hidvéghi Balázs arról beszélt, nem fogadnak el olyan brüsszeli irányt, amely az olcsó orosz energia helyett drágább forrásokra kényszerítené az országot. Szerinte a rezsicsökkentés fenntartásának feltétele, hogy Magyarország olcsón jusson energiához.

Társasági adó és versenyképesség

A társasági adó kérdésénél az államtitkár emlékeztetett: a 9 százalékos adókulcs versenyelőnyt jelent a magyar gazdaságnak, ezért a kormány nem támogatja a brüsszeli adóemelési terveket. Úgy fogalmazott: “öt kérdés, öt nem”. A kérdőívet ingyenes válaszborítékban lehet visszaküldeni.