Hidvéghi Balázs

Új otthontámogatási program indul a közszolgálatban dolgozóknak

35 perce
Állami otthontámogatással segíti a kormány a közszolgálatban dolgozókat: évi nettó egymillió forint jár majd a lakáshitel törlesztésére vagy új lakás vásárlására. A program 2026. január 1-jén indul – derült ki Hidvéghi Balázs bejelentéséből.
Hidvéghi BalázsOtthon StartközszolgálathitelCSOK Plusz

A kabinet új otthontámogatási programot indít mindazoknak, akik az állami közszolgálatban végzik hivatásukat – jelentette be Hidvéghi Balázs a kormány közösségi oldalán. A kedvezményezettek körébe tartoznak többek között az orvosok, ápolók, rendőrök, katonák, tanárok, valamint minden olyan közszolgálati dolgozó, „akik nélkül nem működne az ország”. 

Hidvéghi Balázs
Hidvéghi Balázs bejelentése szerint az új támogatási rendszer 2026. január 1-jétől lesz elérhető a közszolgálatban dolgozók számára.
A támogatás összege évente nettó 1 millió forint, amely két célra használható fel: meglévő lakáshitel törlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére. 

Amennyiben a házastárs vagy élettárs szintén a közszférában dolgozik, mindketten jogosultak a támogatásra.

Kiemelt cél: minél több család jusson saját otthonhoz

Ez a támogatás köszönet mindazoknak, akik hivatásukban nap mint nap a közösségért dolgoznak. Köszönjük!” 

– fogalmazott a parlamenti államtitkkár, hozzátéve, hogy a részletekről a munkáltatóknál lehet érdeklődni.

A kormány célja – a CSOK Plusz és az Otthon Start után – ezzel az új programmal is az, hogy minél több magyar családnak legyen esélye saját otthonhoz jutni. Az új támogatási rendszer 2026. január 1-jétől lesz elérhető a közszolgálatban dolgozók számára.

