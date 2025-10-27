Új otthontámogatási program indul a közszolgálatban dolgozóknak

A kabinet új otthontámogatási programot indít mindazoknak, akik az állami közszolgálatban végzik hivatásukat – jelentette be Hidvéghi Balázs a kormány közösségi oldalán. A kedvezményezettek körébe tartoznak többek között az orvosok, ápolók, rendőrök, katonák, tanárok, valamint minden olyan közszolgálati dolgozó, „akik nélkül nem működne az ország”.

Hidvéghi Balázs bejelentése szerint az új támogatási rendszer 2026. január 1-jétől lesz elérhető a közszolgálatban dolgozók számára.

A támogatás összege évente nettó 1 millió forint, amely két célra használható fel: meglévő lakáshitel törlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére.

Amennyiben a házastárs vagy élettárs szintén a közszférában dolgozik, mindketten jogosultak a támogatásra.