Új otthontámogatási program indul a közszolgálatban dolgozóknak

A kabinet új otthontámogatási programot indít mindazoknak, akik az állami közszolgálatban végzik hivatásukat – jelentette be Hidvéghi Balázs a kormány közösségi oldalán. A kedvezményezettek körébe tartoznak többek között az orvosok, ápolók, rendőrök, katonák, tanárok, valamint minden olyan közszolgálati dolgozó, „akik nélkül nem működne az ország”.
A támogatás összege évente nettó 1 millió forint, amely két célra használható fel: meglévő lakáshitel törlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére.
Amennyiben a házastárs vagy élettárs szintén a közszférában dolgozik, mindketten jogosultak a támogatásra.
Kiemelt cél: minél több család jusson saját otthonhoz
Ez a támogatás köszönet mindazoknak, akik hivatásukban nap mint nap a közösségért dolgoznak. Köszönjük!”
– fogalmazott a parlamenti államtitkkár, hozzátéve, hogy a részletekről a munkáltatóknál lehet érdeklődni.
A kormány célja – a CSOK Plusz és az Otthon Start után – ezzel az új programmal is az, hogy minél több magyar családnak legyen esélye saját otthonhoz jutni. Az új támogatási rendszer 2026. január 1-jétől lesz elérhető a közszolgálatban dolgozók számára.