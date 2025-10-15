Hidvéghi: Az energia kérdése mindenkit érint, ezért fontos a nemzeti konzultáció

A rezsicsökkentés védelme a mostani Nemzeti Konzultáció egyik legfontosabb kérdése – mondta Magyarország kormánya legújabb Facebook-videójában Hidvéghi Balázs, országgyűlési képviselő, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hangsúlyozta, hogy az energiaárak kérdése minden családot, vállalkozást és nyugdíjast érint.

Hidvéghi Balázs ismertette a Nemzeti Konzultáció utolsó kérdését is, ezzel a lista teljes

Fotó: MTI/Kacsúr Tamás

A politikus szerint senki ne legyen naiv: Brüsszel és Ukrajna háborús terveinek része, hogy leválasszák a tagállamokat az olcsó orosz olajról és gázról.

Akkor is, ha ez veszélyezteti az energiaellátást, és akkor is, ha emiatt többszörös árat kell fizetni a magyar lakosságnak

– fogalmazott Hidvéghi.

Úgy véli, Brüsszelt nem érdekli, hogy ez mennyibe kerülne a magyar családoknak, nyugdíjasoknak és vállalkozásoknak. Szerinte, ha „brüsszeli bábok” kerülnének hatalomra Budapesten, azonnal megszüntetnék az olcsó energiaforrások megőrzését, és ezzel a rezsicsökkentést is.

A Fidesz politikusa emlékeztetett: Magyarország energiaellátását hosszú távú orosz gáz- és olajszállítási szerződések biztosítják, ennek köszönhetően fizetik a magyarok a legalacsonyabb rezsit az Európai Unióban.

Brüsszel kezdettől fogva támadja ezt, most pedig azt követeli, hogy drágább forrásokból szerezzünk be energiát

– tette hozzá.

Hidvéghi szerint a brüsszeli energiapolitika hatásai súlyosan érintenék az országot, ezért is fontos, hogy a Nemzeti Konzultációban mindenki kifejezze véleményét. A videó mellé azt írta: „A rezsi és az energia kérdése kivétel nélkül mindenkit érint. Várjuk a válaszaikat ebben a témában is.”