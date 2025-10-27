Hihetetlen, de Afrika ebben is hatalmas lehetőségeket rejt

Európa energiája – merre tovább? Az energiaellátás kérdése ma már nemcsak gazdasági, hanem politikai feszültségek forrása is. Az Európai Unióban egyre nagyobb vita zajlik arról, honnan és milyen energiaforrásokat vegyünk igénybe – különösen Magyarország esetében – írta Hölvényi György a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

Miközben a földrajzi és racionális szempontok az orosz energiabeszerzést indokolnák, az uniós vezetés politikai és stratégiai célokat helyez előtérbe.

Ezzel párhuzamosan egyre fontosabb kérdés, hogy véges vagy megújuló energiaforrásokra építsük a jövőt?

Afrika ebben hatalmas lehetőségeket rejt: a világ napenergia-potenciáljának mintegy 60 százaléka a kontinensen található, és jelentős a hidro- és geotermikus energia-tartaléka is. Talán itt az idő, hogy Európa és Afrika kölcsönösen előnyös együttműködést építsen ezen a területen is. Ne feledjük: Afrika közel van – egyre közelebb!

– zárta a bejegyzését a kormánypárti európai parlamenti képviselő.