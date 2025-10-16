Hihetetlen, de naponta 3 ezer középiskolás látogat az Operaházba

Azért pazar érzés ám, hogy a Petőfi Program finanszírozásában úgy mennek ezen a héten az Operaházban a munkanapok, hogy az esti előadásig lepereg 3 diákelőadás is. Miközben értekezünk, intézkedünk, működünk a nappali „normál” órákban, azalatt hallom és látom, ahogy 3 ezer középiskolás/nap sebességgel zajlik az Operaház- és operalátogatás. Igazit látnak: Yblt és Puccinit, tehát mesterműveket! – írta büszkén Ókovács Szilveszter a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

„Nem gügyögünk, nem próbálunk meg alapfokú énekórát tartani, hangszerekről magyarázni, a lényegtől meg aggódva távol tartani őket. Igazi előadást kapnak olaszul, magyar és angol fordítással – ezt a „felnőtt” hozzáállást meghálálják. És már nem megyünk bele tönkre sem, mert kifizeti az állam a valós költségeinket!”

Puccini: Gianni Schicchi (11 előadás)

Donizetti: A csengő (12 előadás)

Kortárs balettek Mozart és Glass zenénkre (10 előadás)

Mozart: A színigazgató (13 előadás - függőben)

– részletezte az Operaház főigazgatója, majd megjegyezte:

Mindig megy a panasz, ezért most hangsúllyal hadd írjam: jó, hogy mindenki megtalálta a maga szerepét. Zenei alapfogalmakat, stílusokat, műfajokat és szerzőket tanítson az iskola. Operát, balettet középiskolások lássanak, hallgassanak. Az operák, balettek ne alkalmatlan művházakban, szétaprózva menjenek, hanem az ország legszebb, erre épült palotájában, az építészet is az élmény része. A műveket játssza el az Operaház napközben, esti programját nem veszélyeztetve. Utaztassa az osztályokat az állam. Szervezze és fizesse mindezt a Minisztérium programja. Élvezze a gyarapodó műveltség hasznát a hazánk.

Ha minden összejön, 46 előadást láthat 40 ezer magyar diák: egy középiskolai évfolyamra ennek a duplája jár, őket nyilván más intézmények szolgálják ki. Úgyis ez az évadunk mottója, amelyet a Bethesda Gyermekkórház kertjében láttam egy megható szoborra írva: „Jutalmunk, hogy tehetjük!” – zárta a bejegyzését Ókovács Szilveszter.