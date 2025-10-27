Hihetetlen dolgot mondott Kocsis Máté a gyerekeinkről

Ha mi, magyarok olyan kormányt választunk jövőre, ami beáll az európai fősodorba, amelyik egyébként azonnal támogatja majd Ukrajna uniós csatlakozását, a gyorsított csatlakozást, az ki fogja nyírni a mi gyerekeink jövőjét – mondta Kocsis Máté a Patriótának adott interjújában, majd hozzátette:

Gazdasági értelemben ki fogja nyírni, ne adja Isten, még a háborúba sodródás veszélye is fönnáll, és oda nem az időseket fogják vinni, hanem azokat a fiatalokat, akiknek most kéne üzenetet megfogalmaznunk

– hangsúlyozta a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.