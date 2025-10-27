Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég? Körbevették az ukrán hadsereget, szörnyű mészárlás jöhet

Olvasta?

Csúnyán kinevették Zelenszkijt a csúfondáros bukása után

Fidesz

Hihetetlen dolgot mondott Kocsis Máté a gyerekeinkről

22 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ha mi, magyarok olyan kormányt választunk jövőre, ami beáll az európai fősodorba, amelyik egyébként azonnal támogatja majd Ukrajna uniós csatlakozását, a gyorsított csatlakozást, az ki fogja nyírni a mi gyerekeink jövőjét – mondta Kocsis Máté.
Link másolása
Vágólapra másolva!
FideszUkrajnaMagyar Péter politikájaTisza PártMagyar Péterékháborúpártiakháborúpárti baloldalHáború UkrajnábanKocsis MátéMagyar Péter

Ha mi, magyarok olyan kormányt választunk jövőre, ami beáll az európai fősodorba, amelyik egyébként azonnal támogatja majd Ukrajna uniós csatlakozását, a gyorsított csatlakozást, az ki fogja nyírni a mi gyerekeink jövőjét – mondta Kocsis Máté a Patriótának adott interjújában, majd hozzátette:

Gazdasági értelemben ki fogja nyírni, ne adja Isten, még a háborúba sodródás veszélye is fönnáll, és oda nem az időseket fogják vinni, hanem azokat a fiatalokat, akiknek most kéne üzenetet megfogalmaznunk

– hangsúlyozta a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.

Nocsak! Már a balliberális kutatók szerint is többen számítanak a Fidesz győzelmére!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!