Ezzel a gengszter kinézetű ukrán alakkal fejlesztette Magyar Péter a Tisza botrányapplikációját

Hollik István új gúnynevet adott Magyar Péternek – ez az eddigi legjobb

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Magyar Péter már bemutatkozás közben is hazudik. A Tisza vezére azért is inkább „Brüsszel Péter”, mert kedd óta papírja van róla, hogy fogott ember. A mentelmi jogát nem adták ki, innentől kezdve azt kell csinálnia, amit onnan fütyülnek – írta Hollik István, a KDNP parlamenti képviselője szerdán a közösségi oldalán.
Magyar PéterBrüsszel Pétermentelmi jogHollik István

Hollik István azt írta: „inkább lehetne Ukrán Péter, mivel kiderült, hogy a Tisza (Világ) appot az ukránokkal fejlesztették le, és a tiszás aktivisták adatai már ott is landoltak. Ezt nem mi mondjuk, hanem a 444” – tette hozzá.

Magyar Péter
Magyar Péter Brüsszel fogott embere (Fotó: Polyák Attila / Origo)

A politikus szerint Magyar Péter azért is inkább Brüsszel Péter, mert kedd óta papírja van róla, hogy „fogott ember”. 

A mentelmi jogát nem adták ki, innentől kezdve azt kell csinálnia, amit onnan fütyülnek.”

Ha nem ezt teszi, szembe kellene néznie az igazságszolgáltatással a mobillopás miatt – tette hozzá a KDNP-s politikus.

 

