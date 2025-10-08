Hollik István új gúnynevet adott Magyar Péternek – ez az eddigi legjobb

Hollik István azt írta: „inkább lehetne Ukrán Péter, mivel kiderült, hogy a Tisza (Világ) appot az ukránokkal fejlesztették le, és a tiszás aktivisták adatai már ott is landoltak. Ezt nem mi mondjuk, hanem a 444” – tette hozzá.

Magyar Péter Brüsszel fogott embere (Fotó: Polyák Attila / Origo)

A politikus szerint Magyar Péter azért is inkább Brüsszel Péter, mert kedd óta papírja van róla, hogy „fogott ember”.

A mentelmi jogát nem adták ki, innentől kezdve azt kell csinálnia, amit onnan fütyülnek.”

Ha nem ezt teszi, szembe kellene néznie az igazságszolgáltatással a mobillopás miatt – tette hozzá a KDNP-s politikus.