Rendkívüli

Sokkoló lépésre szánta el magát Trump – ebbe Putyinnak is lesz beleszólása

Hollik István

Hollik István: A háborúpártiságnak van alternatívája

Hollik István, a KDNP parlamenti képviselője reagált a NATO-főtitkár Vlagyimir Putyinnak címzett kijelentésére, miszerint a NATO készen áll az atomháborúra. Hollik István emlékeztetett, hogy hétfőn délután ül tárgyalóasztalhoz Donald Trump amerikai elnök és Abdel-Fattah esz-Szíszi egyiptomi elnök Sarm el-Sejkben, hogy egyeztessen a közel-keleti békéről. Az eseményen Orbán Viktor magyar miniszterelnök is jelen lesz.
Hollik IstvánEgyiptomDonald TrumpaláírásgyűjtésNATO

Hollik videójában kifejtette, hogy „a háborúpártiságnak van alternatívája”, ugyanis a Trump békemissziójának is az egyik állomása, hogy hétfőn tárgyalóasztalhoz ülteti a Közel-Kelet szembenálló erőit

Mark Rutte
Hollik István kifogásolta Mark Rutte szavait (Fotó: Agencja Wyborcza.pl/REUTERS)

 

Az egyiptomi elnökség szerint a csúcstalálkozó célja 

a Gázai övezetben zajló háború befejezése, a Közel-Kelet békéjének és stabilitásának megteremtésére irányuló erőfeszítések fokozása, valamint a regionális biztonság és stabilitás új korszakának bevezetése.

Hollik István jelezte, hogy a magyar kormány a békepárti vonalat támogatja, és felhívja a figyelmet a hétvégén elindított aláírásgyűjtésre, melyben Brüsszel és a Tisza Párt háborús terveire mondhatnak nemet a magyarok.

 

