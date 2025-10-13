Hollik István: A háborúpártiságnak van alternatívája

Hollik videójában kifejtette, hogy „a háborúpártiságnak van alternatívája”, ugyanis a Trump békemissziójának is az egyik állomása, hogy hétfőn tárgyalóasztalhoz ülteti a Közel-Kelet szembenálló erőit.

Hollik István kifogásolta Mark Rutte szavait (Fotó: Agencja Wyborcza.pl/REUTERS)

Az egyiptomi elnökség szerint a csúcstalálkozó célja

a Gázai övezetben zajló háború befejezése, a Közel-Kelet békéjének és stabilitásának megteremtésére irányuló erőfeszítések fokozása, valamint a regionális biztonság és stabilitás új korszakának bevezetése.

Hollik István jelezte, hogy a magyar kormány a békepárti vonalat támogatja, és felhívja a figyelmet a hétvégén elindított aláírásgyűjtésre, melyben Brüsszel és a Tisza Párt háborús terveire mondhatnak nemet a magyarok.