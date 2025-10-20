Magyar Péter letakart mikrofonja a Tisza Párt hazugságpolitikájának a jelképe

A videós Facebook-bejegyzésében Hollik István fideszes országgyűlési képviselő szerint a Tisza Párt politikájának lényege a kettős beszéd: mást mondanak a nyilvánosság előtt, és mást egymás között.

A Tisza Párt „valódi arcát” leplezi le az a néhány másodperces videófelvétel, amelyen Magyar Péter eltakarja a mikrofont, amikor egy aktivista számon kéri rajta Tarr Zoltán kijelentéseit. Hollik István fideszes parlamenti képviselő szerint Magyar Péter letakart mikrofonja pontosan jelképezi a Tisza hazugságpolitikáját Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Hollik István: Magyar Péter és a Tisza Párt mást sem tesz, csak hazudik

Magyar Péter eltakart mikrofonja jól jelképezi a Tisza hazugságpolitikáját!”

– fogalmazott Hollik István, aki a bejegyzésében kiemelte:

A legjelképesebb pedig mégis egy pár másodperces felvétel, ami az elmúlt napokban körbejárta az internetet. Ebben egy tiszás aktivista odalép Magyar Péterhez, hogy számon kérje rajta Tarr Zoltán szavait. Az ezt követő pillanatban tisztelt képviselőtársaim, minden benne van. Magyar Péter szemérmesen eltakarja a mikrofonját, elküldi az embert a kollégáihoz, és azt mondja, hogy hát most élő adásban vannak, úgyhogy nem beszélhet.”

A videón hallható, ahogy Magyar Péter így reagál:

A Tarr Zoltánnak viszont szóljál már légy szíves, én hívnom nekem. Jó, a kollegámmal beszéljetek, jó?”

Hollik szerint ez pontosan azt a politikai logikát mutatja, amit korábban Tarr Zoltán is megfogalmazott:

Ha mindent elmondanánk, megbuknánk.”

A kormánypárti politikus hangsúlyozta:

Ez a Tarr Zoltán-féle, nem mondhatunk el mindent, mert akkor megbukunk politikájának a folytatása. Tehát élő adás van, úgyhogy most nem lehet őszintén beszélni, semmiről sem lehet beszélni, ami fontos lehet. Magyar Péterék magyarul úgy akarják a választók bizalmát kérni, hogy közben egy biankócsekket kérnek a választóktól, töltsék ki, szavazzanak le rájuk, de azt, hogy egyébként ők mit szeretnének csinálni, azt viszont nem kötik a választók orrára.”

A képviselő szerint a letakart mikrofon szimbólummá vált:

Magyar Péter és a Tisza Párt mást sem tesz, csak hazudik, és eltitkolja valódi szándékaikat. A színpadon persze a csillagokat is leígérik az égről, de jaj annak, aki egy bekapcsolt mikrofon mellett kérdezni merne! Tarr Zoltán elmondta: ha mindent elmondanék, akkor megbuknánk. A letakart mikrofon ennek a jelképe!”

– írta bejegyzésében Hollik István.