Hollik István nem kertel: Aranyosi Péter egy bunkó!

„Olvasom az odaböfögött magyarázatát arra, hogy miért is lökte el Varga Ádámot. »Pisilnie« kellett. Életszerű, nem? Hisz’ mindenkinél így van. Ha pisilni kell, akkor odébb lökünk embereket!” – írta Hollik István, a KDNP parlamenti képviselője a közösségi oldalán. „Aztán (Aranyosi) azt mondja, hogy »egy vadidegen ember odajön hozzám«. Hát ahhoz képest, hogy nem ismerte Ádámot, eléggé személyeskedő, lekezelő hangnemben tudta »szívem«-ezni, meg »buta töközni«” – fejtette ki.

Hollik István beszédet mond a Tranzit Fesztivál megnyitóján Tihanyban, 2025. augusztus 28-án (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Fejétől bűzlik a hal

De miért csodálkozunk ezen? Fejétől bűzlik a hal.”

„Amikor Magyar Péter kidagadó nyaki erekkel üvölti a gyűlöletet a mikrofonba, meg Ruszin-Szendi Romulusz pofozkodásról fantáziálva lökdös újságírókat, akkor ők irányt mutatnak. És ez lecsorog a követőikhez.”

Aranyosi Péter egy bunkó – szögezte le Hollik István. – Egy faragatlan tuskó, aki nem érti, hogy mi minden múlik egy közéletben ismert ember tettein. Nem érti, hogy csak azért, mert ő gyűlöl minket, nem tehet meg mindent!

„Van egy határ. Ezt a határt pedig 188 nap múlva fogják meghúzni a választók. Csak majd akkor is legyen ilyen nagylegény Aranyosi Péter, amikor szembe kell nézni a valósággal” – tette hozzá a politikus.