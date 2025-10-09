Hírlevél

Rendkívüli

Sajtóinformáció: ismeretlen drón jelent meg egy német NATO-bázis felett

Hölvényi György

Hölvényi György: Alapvető kötelességünk változást elérni Európa élén

41 perce
Olvasási idő: 5 perc
Videóüzenetben bírálta Ursula von der Leyen bizottsági elnök politikáját Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) európai parlamenti képviselője. Hölvényi György szerint az elmúlt évek döntései nemcsak az uniós versenyképességet gyengítették, hanem Magyarországot is súlyosan hátrányosan érintették - ezért pedig mindenképpen változásra van szükség Európa élén.
Hölvényi GyörgyEPKDNP

Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője szerint a jövő évi európai politikai irányváltás tétje Magyarország érdekeinek megvédése.

Hölvényi György: Európa jelenlegi vezetése a nemzetek Európája helyett egy politikailag vezérelt központi modellt próbál érvényesíteni.
Hölvényi György: Ursula von der Leyen évek óta politikai zsarolásra használja a Bizottság hatalmát Magyarországgal szemben. 18 milliárd eurónyi uniós forrást tartanak vissza - jogállamisági kifogásokra hivatkozva. Ebből akár 50 kórházat és 33 mentőállomást is felújíthattunk volna. Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Hölvényi György: Európa jelenlegi vezetése a nemzetek Európája helyett egy politikailag vezérelt központi modellt próbál érvényesíteni

Miért akarunk változást Európa élén? Ursula von der Leyen elhibázott döntéseit napokig sorolhatnánk”

- így kezdte videóüzenetét Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője, aki szerint az elmúlt években az Európai Bizottság élén olyan politikai irányvonal érvényesült, amely gyengítette Európa versenyképességét és aláásta az uniós tagállamok szuverenitását.

Beszélhetnénk az elhibázott háborús stratégiáról, a romló versenyképességről, a megbukott migrációs politikáról, vagy arról, hogy a Bizottság 20%-kal akarja csökkenteni az európai gazdák támogatását”

- sorolta Hölvényi és kiemelte, hogy különösen súlyosan érintették Magyarországot az Európai Bizottság intézkedései.

Láthattuk, hogy Ursula von der Leyen évek óta politikai zsarolásra használja a Bizottság hatalmát Magyarországgal szemben. 18 milliárd eurónyi uniós forrást tartanak vissza - jogállamisági kifogásokra hivatkozva. Ebből akár 50 kórházat és 33 mentőállomást is felújíthattunk volna”

- fogalmazott.

A képviselő ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a Bizottság 700 millió eurós bírságot szabott, ki amiért Magyarország nem engedett az illegális migráció ügyében, hanem megvédte határait.

Hölvényi szerint az egyik legsúlyosabb döntés, hogy az Európai Bizottság kizárta a magyar egyetemeket az Erasmus+ programból, így 180 ezer magyar fiatalt megfosztva a külföldi tanulás lehetőségétől.

A politikus szerint a fenti példák világosan mutatják, hogy Európa jelenlegi vezetése nem a nemzetek Európáját, hanem egy politikailag vezérelt központi modellt próbál érvényesíteni.

Ezek után alapvető kötelességünk, hogy változást érjünk el Európa élén!”

- zárta videós üzenetét Hölvényi György.

 

