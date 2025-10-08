Hont András életveszélyes fenyegetést kapott Magyar Péter trolljaitól

„A Messiás Úr rám/ránk szabadította a csőcseléket” – kezdte Hont András szolgálati közleményét, Magyar Péterre utalva.

AZ ÖT politikai-közéleti vitaműsor csapata – amelynek Hont András is a tagja – tíz vidéki helyszínre látogatott volna el, de elhalasztják a turnét.

A publicista – és Schiffer András – életveszélyes fenyegetéseket kapott Magyar Péter trollhadseregétől, ezért elhalasztják a turnéjukat. Kiemelte, hogy néhányan hozzá vannak szokva „mindehhez”, de a csapatból nem mindenki, így arra jutottak, hogy „többek komfortérezete miatt” halasztják el a turnét.

AZ ÖT politikai-közéleti vitaműsor csapata októberben és novemberben ugyanis tíz vidéki helyszínre látogatott volna el, többek között Székesfehérvárra, Veszprémbe, Szegedre, és Zalaegerszegre is

A jegyeket – amelyek várakozásainknak megfelelően fogytak – értelemszerűen visszatérítjük. És hogy szó se érje a ház elejét, hogy bezzeg Belpesten elérhetőek vagyunk, a november 13-ra tervezett és mindig biztosan teltházas Honglédit is lemondjuk

– írja bejegyzésében.

Hozzátette, hogy neki is „némileg elment a kedve az egésztől”, és majd valamikor „lesz az ÖT-ben is, de nem most”. Hont András szerint mindazok, „akik lilaködös szépelgésbe fognak, hogy »ó, jaj, a jelenleginél bármi jobb« (mert így nyernek bebocsátást a Társaságba, vagy egyszerűen buták), is ezt a csürhét erősítik, sőt, még morális töltetet is adnak a csatornából kiömlő szennynek”. Azzal zárta, hogy mostmár érkezhetnek a kommentek, mert ő azt mondta: „selyem majom”.