Emberölés előkészülete miatt tettek feljelentést Magyar Péter hívei ellen

A fenyegetések miatt Tényi István azonnali lépést tett, és feljelentést nyújtott be, mivel több kommentelő Hont András életére tört szavaival – írta meg a Magyar Nemzet. A publicista nyilvános bejegyzésében azt írta:
A Messiás Úr rám szabadította a csőcseléket”
– írta Hont, egyértelműen Magyar Péterre utalva. Hozzátette, hogy a fenyegetések nemcsak őt és Schiffer Andrást, hanem az ÖT vitaműsor teljes stábját érintették, ezért a turné elhalasztása mellett döntöttek. Az ÖT csapata eredetileg tíz vidéki helyszínen lépett volna fel októberben és novemberben, többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Szegeden és Zalaegerszegen. A szervezők közölték: a jegyek árát visszatérítik, és a november 13-ra tervezett, biztosan teltházas fővárosi est, a Honglédi is elmarad.
Hont Andrásnak is elment a kedve
Hont András hangsúlyozta, hogy a történtek miatt neki is „némileg elment a kedve az egésztől”. Kijelentette: bár lesz még ÖT-turné a jövőben, most nem tartják meg a rendezvényeket. Egyúttal élesen bírálta azokat, akik szerinte a „csőcseléket erősítik” azzal, hogy morális felmentést adnak Magyar Péter trollhadseregének.
Mindazok, akik lilaködös szépelgésbe fognak, hogy »ó, jaj, a jelenleginél bármi jobb« (mert így nyernek bebocsátást a Társaságba, vagy egyszerűen buták), is ezt a csürhét erősítik, sőt, még morális töltetet is adnak a csatornából kiömlő szennynek.”