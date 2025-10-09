Emberölés előkészülete miatt tettek feljelentést Magyar Péter hívei ellen

A fenyegetések miatt Tényi István azonnali lépést tett, és feljelentést nyújtott be, mivel több kommentelő Hont András életére tört szavaival – írta meg a Magyar Nemzet. A publicista nyilvános bejegyzésében azt írta:

Életveszélyes fenyegetések miatt elmarad az Öt turnéja – Hont Andrást nem kímélték a Tisza Párt szavazói

Forrás: Facebook/Hont András

A Messiás Úr rám szabadította a csőcseléket”

– írta Hont, egyértelműen Magyar Péterre utalva. Hozzátette, hogy a fenyegetések nemcsak őt és Schiffer Andrást, hanem az ÖT vitaműsor teljes stábját érintették, ezért a turné elhalasztása mellett döntöttek. Az ÖT csapata eredetileg tíz vidéki helyszínen lépett volna fel októberben és novemberben, többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Szegeden és Zalaegerszegen. A szervezők közölték: a jegyek árát visszatérítik, és a november 13-ra tervezett, biztosan teltházas fővárosi est, a Honglédi is elmarad.