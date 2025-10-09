Hírlevél

Rendkívüli

Kekeckedik a NATO: kész háborút kirobbantani Oroszországgal

Hont András

Emberölés előkészülete miatt tettek feljelentést Magyar Péter hívei ellen

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Emberölés előkészülete miatt tett feljelentést Tényi István publicista azok ellen a tiszás kommentelők ellen, akik életveszélyesen megfenyegették Hont Andrást – tudta meg a Magyar Nemzet. A publicista közölte: Magyar Péter hívei miatt az ÖT vitaműsor teljes csapata kénytelen elhalasztani vidéki turnéját.
Hont Andrásfenyegetésmagyar nemzetéletveszélyesTényi IstvánMagyar Péter

A fenyegetések miatt Tényi István azonnali lépést tett, és feljelentést nyújtott be, mivel több kommentelő Hont András életére tört szavaival – írta meg a Magyar Nemzet. A publicista nyilvános bejegyzésében azt írta:

Hont András
Életveszélyes fenyegetések miatt elmarad az Öt turnéja – Hont Andrást nem kímélték a Tisza Párt szavazói
Forrás: Facebook/Hont András

A Messiás Úr rám szabadította a csőcseléket”

– írta Hont, egyértelműen Magyar Péterre utalva. Hozzátette, hogy a fenyegetések nemcsak őt és Schiffer Andrást, hanem az ÖT vitaműsor teljes stábját érintették, ezért a turné elhalasztása mellett döntöttek. Az ÖT csapata eredetileg tíz vidéki helyszínen lépett volna fel októberben és novemberben, többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Szegeden és Zalaegerszegen. A szervezők közölték: a jegyek árát visszatérítik, és a november 13-ra tervezett, biztosan teltházas fővárosi est, a Honglédi is elmarad.

Hont András életveszélyes fenyegetést kapott Magyar Péter trolljaitól

Hont Andrásnak is elment a kedve 

Hont András hangsúlyozta, hogy a történtek miatt neki is „némileg elment a kedve az egésztől”. Kijelentette: bár lesz még ÖT-turné a jövőben, most nem tartják meg a rendezvényeket. Egyúttal élesen bírálta azokat, akik szerinte a „csőcseléket erősítik” azzal, hogy morális felmentést adnak Magyar Péter trollhadseregének.

Mindazok, akik lilaködös szépelgésbe fognak, hogy »ó, jaj, a jelenleginél bármi jobb« (mert így nyernek bebocsátást a Társaságba, vagy egyszerűen buták), is ezt a csürhét erősítik, sőt, még morális töltetet is adnak a csatornából kiömlő szennynek.”

