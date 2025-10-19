A kormány 8,9 milliárddal erősíti a nyelvtanulást a szakképzésben

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár hangsúlyozta: az elmúlt öt évben sikerült lebontani a szakmatanulással kapcsolatos sztereotípiákat, és ma már egyenes út vezethet a technikumokból az egyetemekre, főleg, hogy az idegen nyelvek oktatására is jelentős forrásokat szánnak. Emellett új ágazati képzőközpontok kialakításával a duális képzés is tovább erősödik, amelyben mintegy 60 ezer diák vesz részt.

Ma már egyenes út vezethet a technikumokból az egyetemekre

Forrás: Pinterest

Nyelvoktatás fejlesztése és a duális képzés erősítése

Varga-Bajusz Veronika kiemelte, hogy az idegen nyelv tanulása kulcsfontosságú a szakképzésben, ezért laborok és modern oktatási eszközök kialakítására fordítják a 8,9 milliárd forintos forrást. Az ágazati képzőközpontok már bizonyították hatékonyságukat, hiszen erősítik a gazdasági szereplők és a fiatalok közötti kapcsolatot.

– A kormány nagyságrendileg kétmillió forintot szán minden duális képzésben részt vevő fiatalra, amit adókedvezményeken keresztül biztosít a cégeknek

A technikumokból egyenes úton lehet egyetemre jutni, amelyben komoly fejlődést értünk el, hiszen 2022-höz képest 64 százalékkal több diákot vettek fel a hazai felsőoktatási intézményekbe.

– hangsúlyozta az államtitkár.

Jelenleg 18 szakképzési centrum jogosult új képzőközpont kialakítására, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok már az iskolából kilépve magabiztos tudással léphessenek be a munkaerőpiacra. Magyarország az OECD-országok között bronzérmes ebben a kategóriában.

Az idegen nyelv tanulása kulcsfontosságú a szakképzésben, ezért laborok és modern oktatási eszközök kialakítására fordítják a 8,9 milliárd forintos forrást.

Fotó: Pinterest

Esélyteremtő programok a hátrányos helyzetű diákok számára

A hátrányos helyzetű fiatalok támogatása kiemelt szerepet kapott a minisztérium programjaiban.

Az Apáczai ösztöndíjprogram keretösszege 2,8 milliárd forintra nőtt, amely révén a korábbi négyezerről hatezerre bővült a támogatott diákok száma.

A program célja, hogy a nehezebb sorsú, de jól tanuló fiatalok nagyobb figyelmet fordíthassanak tanulmányaikra. A legnehezebb helyzetűek számára működik a Dobbantó- és a Műhelyiskola-program, amely személyre szabott mentorálással segít a részkészségek és alapkompetenciák fejlesztésében. A programokra indított 23 milliárd forintos projekt országszerte mintegy 20 ezer fiatalt érint.Az államtitkár hozzátette: a szakképzésben összesen közel 70 milliárd forint többletforrás indult el, amelyből öt ágazati tudásközpont jön létre, és jelentős előrelépés történik a nyelvi kompetenciák fejlesztése, valamint a szakmai képzés modernizálása terén.

Célunk, hogy Magyarország 2030-ra szakképzési nagyhatalom legyen”

– szögezte le Varga-Bajusz Veronika.