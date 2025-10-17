Hírlevél

Nyitrai Zsolt

Adóztatná a nyugdíjakat? – Nyitrai Zsolt szerint Magyar Péter a legelesettebbeket büntetné

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Mi támogatjuk az időseket, addig Brüsszel bábja, Magyar Péter megadóztatná a nyugdíjasokat –hangsúlyozta Nyitrai Zsolt a Facebook-bejegyzésében. A miniszterelnök főtanácsadója emlékeztetett: novemberben érkeznek a megemelt nyugdíjak, de a kormány egyebek mellett a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal is segíti az időseket.
Magyarország Kormánya kiemelt feladatának tartja a nyugdíjasok anyagi és erkölcsi megbecsülését – írta friss Facebook-bejegyzésében Nyitrai Zsolt, annak kapcsán, hogy novemberben érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés

decemberben pedig már a megemelt összegű nyugdíjat kapják az idősek. 

Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, hogy a kormány megvédi az idősek juttatásait.megbecsüléséről szól.
Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, hogy a kormány megvédi az idősek juttatásait.
Forrás: Facebook

Számíthatnak a kormány segítségére az idősek 

A miniszterelnök főtanácsadója arra is emlékeztetett, hogy a nyugdíjasokat 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal is segíti a kormány. Mint közölte, a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat eddig több, mint 24 milliárd forint értékben váltották be. Alig egy hete ez a szám még „csak” 15 milliárd volt.

– Mi támogatjuk az időseket, addig Brüsszel bábja, Magyar Péter megadóztatná a nyugdíjasokat. 

A Tisza Párt 20 százalékos adót akar bevezetni a nyugdíjakra, amivel rengeteg pénzt venne ki az idősek zsebéből. 

Az Orbán Viktor vezette polgári kormány megvédi az idősek juttatásait – hangsúlyozta a politikus.

 

