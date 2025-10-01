Ifj. Lomnici: Az Antifa ma már nem a fasizmus, hanem a nemzeti értékek ellensége

Az Antifa, teljes nevén Antifasiszta Akció eredetileg Olaszországban született meg, ahol Mussolini ellenfeleit nevezték így. Németországban már 1923-ban megjelent, mint a Vörös Frontharcos Szövetség része. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origónak elmondta: a szervezet történelmileg mindig radikális baloldali csoportokhoz kötődött, amelyek az erőszakot is legitim eszközként használták politikai céljaik elérésére.
A tudományos igazgató szerint az Antifa ma már nem a fasizmus, hanem sokkal inkább a konzervativizmus, a nacionalizmus és általában a nemzeti értékek ellen küzd. Az antifasiszta politikai mozgalmak mára szorosan összekapcsolódtak az anarchista és anarchokommunista ideológiákkal, és erőszakos tüntetéseikkel, akcióikkal törekszenek a társadalmi rend felborítására.
Pierre-André Taguieff francia filozófus szavaira is hivatkozva ifj. Lomnici Zoltán rámutatott: az antifasizmus fogalmát a szovjet propaganda termékének kell tekinteni.
Az 1950-es évektől ideológiai háborús gépezetté vált, amely virágzott a nyugati demokráciákban”
- idézte Taguieff gondolatait, hozzátéve, hogy az antifasiszta diskurzus a valódi fasizmus hiányában is fennmaradt, és alkalmas eszköznek bizonyult az eltérő vélemények delegitimálására.
A jogszakértő kiemelte: az Antifa tagjai erősen migrációpártiak, több csoport részt vett az „Egy ember sem illegális” kampányban, amelyben kitoloncolással fenyegetett migránsokat rejtegettek. Emellett rendszeresen buzdítanak blokádokra, szabotázsakciókra és erőszakra azokkal szemben, akiket szélsőjobboldalinak bélyegeznek.
Az alkotmányjogász szerint mindez jól mutatja, hogy
a mozgalom célja nem pusztán egy-egy politikai nézet elleni fellépés, hanem az állam megbénítása, a társadalmi rend destabilizálása és végső soron az anarchia előidézése."