Ifj. Lomnici: Az Antifa ma már nem a fasizmus, hanem a nemzeti értékek ellensége

Az Antifa, teljes nevén Antifasiszta Akció eredetileg Olaszországban született meg, ahol Mussolini ellenfeleit nevezték így. Németországban már 1923-ban megjelent, mint a Vörös Frontharcos Szövetség része. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origónak elmondta: a szervezet történelmileg mindig radikális baloldali csoportokhoz kötődött, amelyek az erőszakot is legitim eszközként használták politikai céljaik elérésére.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint az Antifa ma már nem a fasizmus, hanem sokkal inkább a konzervativizmus és általában a nemzeti értékek ellen küzd. Fotó: ANNA MARGUERITAT / Hans Lucas

Ifj. Lomnici Zoltán: Az Antifa célja az állam megbénítása, a társadalmi rend destabilizálása és végső soron az anarchia előidézése

A tudományos igazgató szerint az Antifa ma már nem a fasizmus, hanem sokkal inkább a konzervativizmus, a nacionalizmus és általában a nemzeti értékek ellen küzd. Az antifasiszta politikai mozgalmak mára szorosan összekapcsolódtak az anarchista és anarchokommunista ideológiákkal, és erőszakos tüntetéseikkel, akcióikkal törekszenek a társadalmi rend felborítására.

Pierre-André Taguieff francia filozófus szavaira is hivatkozva ifj. Lomnici Zoltán rámutatott: az antifasizmus fogalmát a szovjet propaganda termékének kell tekinteni.

Az 1950-es évektől ideológiai háborús gépezetté vált, amely virágzott a nyugati demokráciákban”

- idézte Taguieff gondolatait, hozzátéve, hogy az antifasiszta diskurzus a valódi fasizmus hiányában is fennmaradt, és alkalmas eszköznek bizonyult az eltérő vélemények delegitimálására.