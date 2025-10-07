Hírlevél

Ilaria Salisnak előre bekészítették a virágot, Magyar Péter előre kitervelten nem szavazott

Ilaria Salisnak előre bekészítették a virágot, Magyar Péter előre kitervelten nem szavazott

Az egész előre le volt zsírozva, gyors helyzetjelentés a mentelmi szavazások után – mondta Dömötör Csaba a videójában.
Majd kifejtette:

A lényeg az az, hogy mind Magyar Péter, mind a magyarverő Ilaria Salis mentelmi jogát fenntartják. Az egész előre le volt zsírozva, a Néppárt védte Salist, a többi baloldali párt meg védte Magyar Pétert. Annyira biztosak voltak ebben a paktumban, hogy Salisnak előre bekészítettek egy csokor virágot. Egyetlen egy szavazattal ment át az, hogy maradjon a mentelmi joga. Most ezzel kapcsolatban véresen komoly tény az, hogy Magyar Péter előre bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazáson. Hogyha részt vett volna a szavazáson, és ennek megfelelően szavaz, akkor Ilaria Salisnak börtönbe kellene vonulnia azért, mert a budapesti utcán véresre vert magyar állampolgárokat a társaival.

Nagykanizsa, 2025. július 12. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt kongresszusán a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. július 12-én. MTI/Bodnár Boglárka
Magyar Péter, a Tisza Párt vezére (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Fidesz európai parlamenti képviselője hozzátette:

És ezek egymást védik, mindenesetre, ami Magyar Pétert illeti, hát pontosan ilyen fogható emberről álmodtak. A Tisza Párt vezére mostantól kezdve tartozik nekik. És amit tőlük látunk az Ukrajna politikától az adóemelési tervekig, az pontosan ennek a nyílt egyenesági következménye. Akik most megvédték, a Tiszának mostantól kezdve még inkább az ő elvárásaiknak kell majd megfelelni – hangsúlyozta videójában Dömötör Csaba.

A Tisza Világ applikáció ukrán, a letöltőinek adatai pedig már Ukrajnában vannak

 

