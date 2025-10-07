Ilaria Salisnak előre bekészítették a virágot, Magyar Péter előre kitervelten nem szavazott

A lényeg az az, hogy mind Magyar Péter, mind a magyarverő Ilaria Salis mentelmi jogát fenntartják. Az egész előre le volt zsírozva, a Néppárt védte Salist, a többi baloldali párt meg védte Magyar Pétert. Annyira biztosak voltak ebben a paktumban, hogy Salisnak előre bekészítettek egy csokor virágot. Egyetlen egy szavazattal ment át az, hogy maradjon a mentelmi joga. Most ezzel kapcsolatban véresen komoly tény az, hogy Magyar Péter előre bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazáson. Hogyha részt vett volna a szavazáson, és ennek megfelelően szavaz, akkor Ilaria Salisnak börtönbe kellene vonulnia azért, mert a budapesti utcán véresre vert magyar állampolgárokat a társaival.