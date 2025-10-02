Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Felkészülten, előre lefektetett stratégia mentén dolgozunk hazánk védelmén

Felkészülten, átgondoltan, egy előre lefektetett stratégia szerint dolgozunk Magyarország védelmén a magyar emberek biztonságának garantálására – mondta a honvédelmi miniszter csütörtökön az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat Martfű-Vezseny tiszai átkelés kiemelt látogatónapján.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat Martfű-Vezseny tiszai átkelés kiemelt látogatónapján (Fotó: HM)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, hogy az egész gyakorlat része annak, amit haderőfejlesztésnek neveznek, ami egy rendkívül összetett, komplex, bonyolult folyamat.

Már a 2010-es évek elején felismerte Magyarország, hogy veszélyesebb idők jönnek, és szükség lesz arra, hogy haderőnket egy sokkal ütőképesebb, hadrafoghatóbb, élesebb haderővé alakítsák át – tette hozzá a miniszter.

Azt mondta, az időben elkezdett eszközbeszerzéseik mostanra értek be, de ezen kívül még számtalan egyéb feltételnek kell megvalósulnia egy ütőképes, Magyarországát biztonságát garantálni képes haderőhöz. Példaként említette az eszközök karbantartását, az eszközökre kidolgozott harceljárások meglétét, azt, hogy az állomány a különböző doktrínákat készség szinten elsajátítsa. A legfontosabb komponens az ember – mondta. Az embert megfelelő toborzó akcióval tudják bevonzani, a kiképzésnek az új eszközökre alkalmassá kell tenni a katonákat – tette hozzá.

Rendkívül fontosnak nevezte továbbá a katona szellemiségét, azt az ethoszt, amihez tartják magukat: miért küzdenek, miért áll ott a magyar honvéd, ahol áll, és hogyan tudja biztosítani a magyar emberek biztonságát.

Forrás: HM

A haderőfejlesztésben egy fontos elem az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat, amelynek ma egy mozzanata volt látható. A gyakorlat a haderőfejlesztési folyamatnak egy visszajelzése – fogalmazott. Jelezte: azért fontosak az ilyen méretű, komplexitású gyakorlatok, hogy levonhassák azokból a tapasztalatokat.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: magas színvonalon hajtotta végre a szentesi ezred katonái segítségével az állomány a katonai terminológiában partváltásnak hívott, ma bemutatott, rendkívül bonyolult gyakorlatot. Az orosz-ukrán háborúban mindkét fél megpróbálta végrehajtani ezt a műveletet, de sikertelenül, a tüzérségi tűz és egyéb akadályozó körülmények miatt – mondta.

Nagyon fontosnak nevezte, hogy a haderő ne pusztán önmagában, hanem az államigazgatás többi részével együttműködve tudjon a magyar emberek biztonsága érdekében működni. Szép példa volt erre szerinte a mai bemutató, hiszen a honvédség által lefektetett hídon a társszervek képviselői is – például katasztrófaelhárítók, rendőrség – együtt gyakoroltak.

Az egész gyakorlatra jellemző az összhaderőneműség – hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. A mai mozzanat során sem csak a szentesi ezred műszaki katonái vettek részt, hanem itt volt az átkelést végrehajtó MH Kinizsi Pál 30. Gyalogdandár állománya, elemei, de a légierő is részt vett H145-ös és H225-ös helikopterekkel, a Gripenekkel és a modern hadviselés félelmetes fegyverei, a drónok, a drónelhárítás rendszere is megjelent, az egészségügyi képesség is szépen vizsgázott – értékelt.

Kijelentette: ez a gyakorlat, mint ahogy Magyarország egész biztonsága NATO-keretekben képzelhető el, abban van. A török bajtársaink vettek a mai mozzanatban részt, de az egész Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat NATO-keretekben zajlik, a vezényleti nyelv is angol. Magyarország biztonságának végső garanciája egy jól működő nemzeti haderő mellett a NATO, amelynek megbecsült és elismert tagjai vagyunk – fogalmazott a honvédelmi miniszter. A békéhez erő kell – zárta beszédét Szalay-Bobrovniczky Kristóf.