Negyedik alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozót

A negyedik alkalommal rendezte meg a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága
a Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozót, ahol mintegy 130, a nemzeti gondolatot képviselő szerkesztő, újságíró és médiaszakember találkozott a Kárpát-medence minden régiójából.
A konferencia kiválóan szolgálta a szakmai kapcsolatok erősítését és a közösségépítést – írta Hidvéghi Balázs államtitkár a közösségi oldalán.
