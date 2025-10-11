Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bemutatták a világpusztító szuperfegyvert, a Nyugat már retteg

Hidvéghi Balázs

Negyedik alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozót

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mintegy 130, a nemzeti gondolatot képviselő szerkesztő, újságíró és médiaszakember találkozott a Kárpát-medence minden régiójából a Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozón.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hidvéghi BalázsKárpát-medencei Magyar MédiatalálkozóMiniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságakonferencia

A negyedik alkalommal rendezte meg a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága

a Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozót, ahol mintegy 130, a nemzeti gondolatot képviselő szerkesztő, újságíró és médiaszakember találkozott a Kárpát-medence minden régiójából.

A konferencia kiválóan szolgálta a szakmai kapcsolatok erősítését és a közösségépítést – írta Hidvéghi Balázs államtitkár a közösségi oldalán.

Nacsa Lőrinc: Minden magyart be kell kapcsolni a nemzet vérkeringésébe a Kárpát-medencében

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!