Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bődületes ukrán hazugságot lepleztek le, Moszkva válasza nem maradt el

Európai Néppárt

Itt van Gulyás Gergely reakciója az EP döntésére

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Senki nem gondolhatja, hogy egy köztörvényes bűncselekmény elkövetése esetén úgy védenek meg egy magyar képviselőt, hogy utána ennek az árát nem kérik meg. Akivel ez történik az fogott ember, a saját személyes szuverenitását elvesztette – írta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Európai NéppártTisza PártMagyar Péterékballiberálisoktisza pártimentelmi jogEPGulyás GergelyEurópai ParlamentMagyar Péter

Gulyás Gergely is reagált arra, hogy Magyar Péter mentelmi jogát ismét bevédte az Európai Néppárt a többi balliberális párttal együttműködve az Európai Parlament keddi szavazásán:

Senki nem gondolhatja, hogy egy köztörvényes bűncselekmény elkövetése esetén úgy védenek meg egy magyar képviselőt, hogy utána ennek az árát nem kérik meg. Akivel ez történik az fogott ember, a saját személyes szuverenitását elvesztette.

– írta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt vezérére utalva.

Ilaria Salisnak előre bekészítették a virágot, Magyar Péter előre kitervelten nem szavazott
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!