Itt van Gulyás Gergely reakciója az EP döntésére

Gulyás Gergely is reagált arra, hogy Magyar Péter mentelmi jogát ismét bevédte az Európai Néppárt a többi balliberális párttal együttműködve az Európai Parlament keddi szavazásán:

Senki nem gondolhatja, hogy egy köztörvényes bűncselekmény elkövetése esetén úgy védenek meg egy magyar képviselőt, hogy utána ennek az árát nem kérik meg. Akivel ez történik az fogott ember, a saját személyes szuverenitását elvesztette.

– írta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt vezérére utalva.