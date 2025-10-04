Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kaszás Nikolett barátja elárulta, hogy miért végezhetett magával a fiatal nő

adópolitika

Október 1-jétől életbe lépett a háromgyermekes anyák jövedelemadó-mentessége

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar kormány többlépcsős adópolitikája a legnagyobb adócsökkentést eredményezte Európában. Október 1-jétől már a háromgyerekes anyáknek sem kell jövedelemadót fizetniük.
Link másolása
Vágólapra másolva!
adópolitikakormányjelentősadócsökkentéskalkulátorkedvezményszjafolyamatcsaládEurópa

A kormány családpolitikájának elsődleges célja, hogy a magyar családokra háruló terheket jelentős mértékben csökkentse. Októbertől már a háromgyermekes édesanyáknak sem kell jövedelemadót fizetniük, így jelentős összeg marad a családok pénztárcájában.  Mutatjuk, hol és hogyan tudja kiszámolni, mekkora summa marad a családi kasszákban.

jövedelemadó
Októbertől a háromgyermekes édesanyák sem fizetnek jövedelemadót Fotó: Illusztráció (Elina Fairytale/Pexels)

A magyar kormány által 2025-en elindított  családi adócsökkentési programja Európában a legkedvezőbb feltételeket biztosítja a magyar családok számára. Az adócsökkentési program több lépcsőben valósul meg: 

  • 2025-2026 között megduplázódik a családi adókedvezmény, 
  • 2025. júliustól jövedelemadó-mentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, 
  • 2025. októbertől a háromgyermekes édesanyák teljes személyi jövedelemadó-mentességet élveznek, 
  • 2026-ban a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége lép életbe,
  • 2026-ban a 30 év alatti édesanyák szja-mentessége kiterjed a teljes jövedelmükre, 
  • 2027-ben a 40 és 50 év közötti kétgyermekes anyák is jogosultak lesznek a jövedelemadó-mentességre. 
  • 2028-tól az 50 és 60 év közötti kétgyermekes anyák jövedelme válik szja-mentessé,
  • 2029-től a 60 év feletti kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet kapnak.

– írja a csaladiadocsokkentes.hu.

A magyar anyák jövedelemadó-mentessége

Magyarország  egyedülálló módon fejezi ki a tiszteletét és megbecsülését a több gyermeket nevelő édesanyák felé.

  1. 2020 óta teljes személyi jövedelemadó-mentességet élveznek a legalább négy gyermeket nevelő édesanyák,
  2. 2025. október 1-jétől a háromgyermekes anyák is mentesülnek a munkával szerzett jövedelmük utáni jövedelemadó alól,
  3. A kétgyermekes anyák szja-mentességét 2026 és 2029 között, életkor szerint fokozatosan vezetjük be: először a 40 év alattiaknak, majd a 40-50, és az 50-60 év közöttieknek, végül a 60 év felettieknek
  4. A 30 év alatti édesanyák 2023 óta személyi jövedelemadó-kedvezményt kapnak, 2026-tól pedig teljes jövedelmük szja-mentes lesz

– olvasható a kormány honlapján.

A Kalkulátor

A családok nagyon egyszerűen ki tudják számolni, hogy az adókevezményeknek köszönhetően mekkora összeg marad havonta náluk. A részletes, személyre szabott kalkulációhoz elég a NAV oldalára ellátogatni, és a további információkért a csalad.hu oldalon tájékozódni.

Már 21 ezren igényelték a NAV-nál a háromgyermekes anyák SZJA-mentességét. A magyar kormány 2011-től folyamatosan bővíti a családi adórendszert. Európa legalacsonyabb, 15 százalékos személyi jövedelemadó kulcsa van érvényben és családi adókedvezmény jár a gyermekek után. A kormány által elindított új  csaladiadocsokkentes.hu honlapon minden friss és fontos információ megtalálható az adókedvezményekről. A részletekért látogasson el az Origóra!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!