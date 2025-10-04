Október 1-jétől életbe lépett a háromgyermekes anyák jövedelemadó-mentessége

A kormány családpolitikájának elsődleges célja, hogy a magyar családokra háruló terheket jelentős mértékben csökkentse. Októbertől már a háromgyermekes édesanyáknak sem kell jövedelemadót fizetniük, így jelentős összeg marad a családok pénztárcájában. Mutatjuk, hol és hogyan tudja kiszámolni, mekkora summa marad a családi kasszákban.
A magyar kormány által 2025-en elindított családi adócsökkentési programja Európában a legkedvezőbb feltételeket biztosítja a magyar családok számára. Az adócsökkentési program több lépcsőben valósul meg:
Magyarország egyedülálló módon fejezi ki a tiszteletét és megbecsülését a több gyermeket nevelő édesanyák felé.
A családok nagyon egyszerűen ki tudják számolni, hogy az adókevezményeknek köszönhetően mekkora összeg marad havonta náluk. A részletes, személyre szabott kalkulációhoz elég a NAV oldalára ellátogatni, és a további információkért a csalad.hu oldalon tájékozódni.
