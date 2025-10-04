Október 1-jétől életbe lépett a háromgyermekes anyák jövedelemadó-mentessége

A kormány családpolitikájának elsődleges célja, hogy a magyar családokra háruló terheket jelentős mértékben csökkentse. Októbertől már a háromgyermekes édesanyáknak sem kell jövedelemadót fizetniük, így jelentős összeg marad a családok pénztárcájában. Mutatjuk, hol és hogyan tudja kiszámolni, mekkora summa marad a családi kasszákban.

A magyar kormány által 2025-en elindított családi adócsökkentési programja Európában a legkedvezőbb feltételeket biztosítja a magyar családok számára. Az adócsökkentési program több lépcsőben valósul meg:

2025-2026 között megduplázódik a családi adókedvezmény,

2025. júliustól jövedelemadó-mentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj,

2025. októbertől a háromgyermekes édesanyák teljes személyi jövedelemadó-mentességet élveznek,

2026-ban a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége lép életbe,

2026-ban a 30 év alatti édesanyák szja-mentessége kiterjed a teljes jövedelmükre,

2027-ben a 40 és 50 év közötti kétgyermekes anyák is jogosultak lesznek a jövedelemadó-mentességre.

2028-tól az 50 és 60 év közötti kétgyermekes anyák jövedelme válik szja-mentessé,

2029-től a 60 év feletti kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet kapnak.

– írja a csaladiadocsokkentes.hu.

A magyar anyák jövedelemadó-mentessége

Magyarország egyedülálló módon fejezi ki a tiszteletét és megbecsülését a több gyermeket nevelő édesanyák felé.

2020 óta teljes személyi jövedelemadó-mentességet élveznek a legalább négy gyermeket nevelő édesanyák, 2025. október 1-jétől a háromgyermekes anyák is mentesülnek a munkával szerzett jövedelmük utáni jövedelemadó alól, A kétgyermekes anyák szja-mentességét 2026 és 2029 között, életkor szerint fokozatosan vezetjük be: először a 40 év alattiaknak, majd a 40-50, és az 50-60 év közöttieknek, végül a 60 év felettieknek A 30 év alatti édesanyák 2023 óta személyi jövedelemadó-kedvezményt kapnak, 2026-tól pedig teljes jövedelmük szja-mentes lesz

– olvasható a kormány honlapján.

A Kalkulátor

A családok nagyon egyszerűen ki tudják számolni, hogy az adókevezményeknek köszönhetően mekkora összeg marad havonta náluk. A részletes, személyre szabott kalkulációhoz elég a NAV oldalára ellátogatni, és a további információkért a csalad.hu oldalon tájékozódni.