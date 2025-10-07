Gyurcsányi úton Juhász Péter – egy devizahiteles család elárverezett házába költözött be a bukott balliberális politikus – olvasható a Tűzfalcsoport bejegyzésében.

Ismeretes, hogy Juhász Péter egykori szövetségese, Gyurcsány Ferenc egy olyan ingatlanban élt hosszú éveken keresztül, Budapest II. kerületében, a Szemlőhegy utcában, amit annak idején egy zsidó családtól vettek el.

Az épület 1992-ben a II. kerületi Önkormányzat tulajdonába ment át, 1995 februárjában viszont eladták korábbi bérlőiknek, az Apró család tagjainak, illetve a vérbíró özvegyének, Jahner-Bakos Mihálynénak – a kor gyakorlatának megfelelően áron alul: a kevesebb mint 9 millió forintért vett 159 négyzetméteres lakás tulajdonjogát nem sokkal később a Fittelina Kft. szerezte meg kétszer annyiért.

A Tűzfalcsoport egy jogász forrásának elmondása szerint egy ezzel némileg párhuzamba állítható történet fűződik

Juhász Péter jelenlegi otthonának megszerzéséhez is. Bajnai szövetségese, a balliberális Együtt bukott politikusa ugyanis egy olyan ingatlanba költözött be, amelyet egy épp a Gyurcsány-korszakban, 2005-ben létrejött szerződés alapján, devizahiteles családtól vett el a bank végrehajtás keretében és árverezték el később, éppen Juhász Péter részére.

Az 570 négyzetméteres ingatlan előző tulajdonosai 34479 svájci frank értékben vettek fel hitelt az ingatlan kapcsán, majd a bejegyző határozat szerint 2021. július 26-án lett ennek a később banki árverés útján gazdát cserélő belterületi ingatlannak a tulajdonosa 1/1 arányban Juhász Péter.

A Tűzfalcsoport forrása általánosságban annyit mondott, hogy a legtöbb ilyen esetben óriási tragédia a családnak a fizetésképtelenség, illetve hatalmas trauma a kiköltözés, a korábbi otthon méltatlan körülmények közötti elhagyása.

Miután Gyurcsány esetében sem kizárható, hogy eleinte nem tudott az ingatlan eredetéről, Juhász Péternél sem tudják ezt az opciót kizárni. A két bukott politikus közötti párhuzam ugyanakkor valid és elgondolkodtató.

A Gyurcsány-Bajnai korszak alatt egyébként száznegyvenszeresére nőtt a családok devizahitel-állománya és közel 750 ezer család otthonára tették rá a kezüket a bankok – olvasható a Tűzfalcsoport bejegyzésében.