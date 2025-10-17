Karácsony elszólta magát: a Tisza megszüntetné a kerületeket

Karácsony elkotyogta, hogy a Tisza megszüntetné a kerületeket. Na, még mit nem! – írta Szentkirályi Alexandra friss Facebook-bejegyzésében. A poszt alatti kommentek közé beillesztett videóban

Karácsony Gergely arról beszél: hallott olyan javaslatokat a Tisza környékéről, hogy Magyar Péterék az esetleges kétharmados győzelmük esetén megszüntetnék Budapesten a kerületeket.

Szentkirályi Alexandra szerint a kerületek megszüntetésével súlyosbodna a káosz a fővárosban.

Fotó: Vanik Zoltan

Kerületek nélküli őskáosz

A bejegyzés alatti kommentben a fővárosi Fidesz frakcióvezetője azt is kifejtette, hogy

a kerületek tiszások által dédelgetett felszámolásával a fővárosban uralkodó őskáosz súlyosabbá válna.

– Budapest most is csak azért működik, mert a kerületek és a polgármesterek erőn felül teljesítenek. Még a Főváros helyett is ők dolgoznak és végeznek el olyan feladatokat, ami igazából a Városháza dolga lenne. Képzeljük csak el, azt a Budapestet, ahol korábbi kerületi ügyeinket a működésképtelen Fővárosi Közgyűlésben kellene sikerre vinni és azok a tiszás képviselők döntenének helyi ügyekről, akik még fővárosi szinten sem tudják merre van az előre vagy Karácsony Gergely keresné a térképen Csepelt - Észak-Pesten. Nonszensz – írta Szentkirályi Alexandra.