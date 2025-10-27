Kiakadt a publicista a Schmidt Máriát gyalázó darab rendezőjére

Hírlevél

„Kevés infóm van, de ennyi is elég. Elmentek a rákba Pintér Bélával az élen!” – kommentálta Lentulai Krisztián a Schmidt Máriát alázó új színdarab rendezőjének Pintér Bélának a tevékenységét.
Schmidt MáriaLentulai KrisztiánszíndarabpublicistaPintér Bélarendező

„Kevés infóm van, de ennyi is elég. Itt ez a manusz, aki egy nőt játszik a sztárrendező Pintér Béla darabjában" – írta Lentulai Krisztián. A Mandier publicistája azzal folytatta: azzal nincs baja, ha ellentétes neműt játszik valaki, benne van ebben a mesterségben.

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója beszédet mond az Arthur Koestler - Diktatúrák Krónikása című konferencián a Kertész Imre Intézetben 2025. október 1-jén. A konferenciát a Kertész Imre Intézet és a Kommunizmuskutató Intézet rendezte Arthur Koestler születésének 120. évfordulója alkalmából. MTI/Purger Tamás
Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója beszédet mond az Arthur Koestler - Diktatúrák Krónikása című konferencián a Kertész Imre Intézetben 2025. október 1-jén (Fotó: MTI/Purger Tamás)

De az – folytatta Lentulai –, hogy:

  •  a képen megformált karakter Schmidt Mária legyen
  •  a neve Schanda (!) Vera legyen
  • a darab egy pontján ládába zárják
  • majd bottal agyonverjék

…ahhoz nekem nem kell kifinomult Pozsonyi útinak lennem, hogy azt mondjam: 

Elmentek a rákba Pintér Bélával az élen!”

 

