Kiakadt a publicista a Schmidt Máriát gyalázó darab rendezőjére

„Kevés infóm van, de ennyi is elég. Elmentek a rákba Pintér Bélával az élen!” – kommentálta Lentulai Krisztián a Schmidt Máriát alázó új színdarab rendezőjének Pintér Bélának a tevékenységét.
„Kevés infóm van, de ennyi is elég. Itt ez a manusz, aki egy nőt játszik a sztárrendező Pintér Béla darabjában" – írta Lentulai Krisztián. A Mandier publicistája azzal folytatta: azzal nincs baja, ha ellentétes neműt játszik valaki, benne van ebben a mesterségben.
De az – folytatta Lentulai –, hogy:
- a képen megformált karakter Schmidt Mária legyen
- a neve Schanda (!) Vera legyen
- a darab egy pontján ládába zárják
- majd bottal agyonverjék
…ahhoz nekem nem kell kifinomult Pozsonyi útinak lennem, hogy azt mondjam:
Elmentek a rákba Pintér Bélával az élen!”
