Kiakadt a publicista a Schmidt Máriát gyalázó darab rendezőjére

„Kevés infóm van, de ennyi is elég. Itt ez a manusz, aki egy nőt játszik a sztárrendező Pintér Béla darabjában" – írta Lentulai Krisztián. A Mandier publicistája azzal folytatta: azzal nincs baja, ha ellentétes neműt játszik valaki, benne van ebben a mesterségben.

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója beszédet mond az Arthur Koestler - Diktatúrák Krónikása című konferencián a Kertész Imre Intézetben 2025. október 1-jén (Fotó: MTI/Purger Tamás)

De az – folytatta Lentulai –, hogy:

a képen megformált karakter Schmidt Mária legyen

a neve Schanda (!) Vera legyen

a darab egy pontján ládába zárják

majd bottal agyonverjék

…ahhoz nekem nem kell kifinomult Pozsonyi útinak lennem, hogy azt mondjam: