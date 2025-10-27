Kifogytak az ötletekből a Tiszánál, Magyar Péter lohol Orbán Viktor után

Orbán Viktor azért jelentette be a DPK országjárását, hogy aktivizálja a Fidesz támogatóit. Magyar Péter pedig csak rácsatlakozni tud, vagyis követő üzemmódban marad – jelentette ki Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek. Kiszelly szerint a Fidesz azért nyerte meg a nyarat, mert a választás közeledtével a miniszterelnök aktivizálta magát és a követőket. Ezzel megtört a Tisza Párt lendülete, nem tudott újabb szavazókat szerezni és nincs új üzenete – fogalmazott.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója (Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap)

Magyar Péter országjárása kínossá vált

Kínossá vált az országjárásuk, Magyar Péter képtelen volt bármit is kitalálni. A Tisza elnöke csak a miniszterelnököt követi, ami a leginkább Kötcsén bukott ki, vagy amikor a kormánypárt meghirdette a nemzeti konzultációt, amire a Tisza vezére azonnal rástartolt.

Pártjának sem mondanivalója, sem jelöltjei nincsenek, és ha arról beszélnének, amit valójában tenni akarnak, akkor Tarr Zoltán szerint megbuknának”

– idézte fel az elemzési igazgató.