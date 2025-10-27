Hírlevél

Kifogytak az ötletekből a Tiszánál, Magyar Péter lohol Orbán Viktor után

Orbán Viktor célja a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásával a Fidesz támogatóinak aktivizálása, továbbá, hogy a kormánypárt minél több választókerületben nyerjen a jövő évi választáson – fejtette ki Kiszelly Zoltán a Magyar Nemzetnek. A Századvég politikai elemzési igazgatója úgy véli, miután már nem lehet fizetett politikai hirdetéseket megjelentetni a közösségi médiában, az aktivisták mozgósításával kell célba juttatni a kormánypárti üzeneteket. Kiszelly Zoltán szerint Magyar Péter csak követni próbálja a miniszterelnököt, a Tisza elnökének se mondanivalója, se jelöltjei nincsenek.
Orbán Viktor azért jelentette be a DPK országjárását, hogy aktivizálja a Fidesz támogatóit. Magyar Péter pedig csak rácsatlakozni tud, vagyis követő üzemmódban marad – jelentette ki Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek. Kiszelly szerint a Fidesz azért nyerte meg a nyarat, mert a választás közeledtével a miniszterelnök aktivizálta magát és a követőket. Ezzel megtört a Tisza Párt lendülete, nem tudott újabb szavazókat szerezni és nincs új üzenete – fogalmazott.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója (Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap)

Magyar Péter országjárása kínossá vált

Kínossá vált az országjárásuk, Magyar Péter képtelen volt bármit is kitalálni. A Tisza elnöke csak a miniszterelnököt követi, ami a leginkább Kötcsén bukott ki, vagy amikor a kormánypárt meghirdette a nemzeti konzultációt, amire a Tisza vezére azonnal rástartolt. 

Pártjának sem mondanivalója, sem jelöltjei nincsenek, és ha arról beszélnének, amit valójában tenni akarnak, akkor Tarr Zoltán szerint megbuknának” 

– idézte fel az elemzési igazgató.

Orbán Viktor: A Tisza Párt egyfolytában hazudozik

Mindeközben a kormányfő létrehozta a Harcosok Klubját (HK), majd jöttek a Digitális Polgári Körök (DPK), majd a kormány nemzeti konzultációt és a Fidesz a háborúellenes aláírásgyűjtését indította el, Magyar Péter pedig csupán ezeket másolta le. 

A hétvégén meghirdetett DPK-országjárás is a kormánypárt akcióihoz csatlakozik 

– mutatott rá az elemző.

A Fidesznek kedvez a matek

Kiszelly Zoltán emlékeztetett: a 2022-es választáson a Fidesz a 106 választókerületből 87-ben nyert, és ezek közül 80 most is nyerhető a miniszterelnök szerint. Minden választókerületért meg kell küzdeni, ami Budapesten nehezebb a Fidesznek, ezért a vidéki nagyvárosokban erősítik a támogatókat. Kiszelly Zoltán szerint 

a matematika most is a Fidesznek kedvez a fővároson kívüli választókerületek többségében, 

így a kormánypárt célja nem lehet más, mint hogy az említettek közül mind a 87 választókerületben Fidesz-KDNP-győzelem szülessen. Orbán Viktor ezért indítja el a DPK-s kampánykörutat – magyarázta az elemzési igazgató.

Orbán Viktor megmutatta, hogy kikkel indul el a Digitális Polgári Körök országjárása

 

