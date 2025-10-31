Kínos! Hazugságon kapták Magyar Pétert

Azt állítja Magyar Péter, hogy az utóbbi időben a nyugdíjak sarcolása, a 13. havi nyugdíj elvétele, a különböző adók emelése mellett felszólaló személyek nem a Tisza szakértői, mindez Menczer Tamás szerint nem igaz. A kormánypártok kommunikációs igazgatója videóbejegyzésben mutatta be, miért nem mond igazat a Tisza elnöke. Elsőként Magyar Péter szavait idézte, miszerint:

Akiket mi megerősítünk, fellépnek a rendezvényeinken, azok természetesen a Tisza Pártnak az álláspontját képviselik.



– Na, ez az igazság. Simonovits András, Petschnig Mária Zita, Kéri László, Bod Péter Ákos annyira tiszások, hogy ennél tiszásabbak már nem is lehetnének. Bevezetnék a nyugdíjadót, és elvennék a 13. havi nyugdíjat az idősektől – fogalmazott a kormánypárti politikus, aki Simonovits Andrást is idézte:

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne.

Menczer Tamás Petschnig Mária Zita véleményére is emlékeztetett, miszerint:

A 13., azt már nem lehet azt mondani, hogy az közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik.

A Fidesz kommunikációs igazgatója leszögezte, az időseket is meg kell védenünk a Tiszától!