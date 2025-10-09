Kiszelly Zoltán a Harcosok órájában: Magyar Péter megrekedt

Bizalmatlansági szavazás lesz az Európai Parlamentben, komoly változások lehetnek, ha Babis, Fico és Orbán összefog, bár ez nem egy blokkoló kisebbség, de csendes szövetségesek – mondta Kiszelly Zoltán, aki szerint a cseh elnökválasztás eredménye mindenképpen segítség hazánknak. Kitérve Magyar Péterre, azt mondta, megtört a Tisza lendülete, hasonlóan korábban Márki-Zay Péterhez, vagyis már csak jobbról tud szavazókat gyűjteni, de ez nem fog menni. Mint mondta,

megrekedt Magyar Péter, Kötcsén ez látszott is.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Követő üzemmódba kapcsolt, három témát tol: luxizás, szociális helyzet, valamint a miniszterelnök személyének támadása, így próbálja magát egy szintre emelni Orbán Viktorral.

Jelezte, a Tisza Világ propaganda gépezet felállításával igyekeznek tematizálni, de ez egy buborék. Magyar Péter baja az, hogy már nem tud szavazatokat gyűjteni, és a három téma, amiben bízott, sem működik. A baloldali kutatóintézetek felméréseiről azt mondta, megrendelésre készült kutatásokról beszélhetünk, melynél rendre az jön ki, hogy a Tisza vezet.

Orbán Viktor kartonbábújáról, melyet Magyar Péter hurcibált magával egy darabig, majd földhöz vágta, azóta pedig el is tűnt, a politikai elemző azt mondta, a Tisza elnöke amíg vidéken van, biztonságban van, nem kell kellemetlen kérdésekre válaszolni. A kormányfő figurája egy színpadi kellék, egy új elem a játékban.

Magyar vitázni akar Orbánnal, aki közölte, ő a Tisza elnökének brüsszeli gazdáival vitázik, így ez sem jön össze Magyar Péternek.

Kitért arra, jövő áprilisban lép életbe az ideiglenes migráns kvóta, melyet a Néppárt támogat. A Tisza taktikai okokból nem szavaz ezekben a kérdésekben, de Tarr Zoltántól tudjuk, a választásig sok mindent nem lehet, amit utána viszont igen.

Arra a felvetésre, hogy Pécsen – ahol Pride volt a tiltás ellenére – gender ügyben hűségesküt tett, azt mondta, ez is beletartozik a brüsszeli kánonba,

Magyar Péter pedig nehéz helyzetben van, mert szavazókat kell hozni, de figyelnie kell arra, hogy a baloldali támogatókat megtartsa, miközben a jobboldalról vár híveket.

A DK-ról azt mondta, 150-200 ezer szavazó kevés lehet a bejutáshoz. A 106 jelöltjeinek minden körzetben 4-5 százalékot kellene hozni, és ha visszalépnek valahol, ez az arány 8-10 százalékra nőhet. Kérdés, bejut-e a Demokratikus Koalíció az Országgyűlésbe, ez a szocialistáknak biztos nem fog menni. Identitás-szavazókról beszélünk szerinte, azaz "Klárikára" voksolnak, így listán a DK-ra húzzák be az X-et, de egyéniben nem biztos, hogy a prt jelöltje kap voksot.

