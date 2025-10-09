Hírlevél

Trump bejelentetése a háborúról mindent megváltoztat!

Kiszelly Zoltán a Harcosok órájában: Magyar Péter megrekedt

Folytatódik az álhírek leleplezése a Harcosok órájában, ahol csütörtök reggel Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója Németh Balázs vendége.
Bizalmatlansági szavazás lesz az Európai Parlamentben, komoly változások lehetnek, ha Babis, Fico és Orbán összefog, bár ez nem egy blokkoló kisebbség, de csendes szövetségesek – mondta Kiszelly Zoltán, aki szerint a cseh elnökválasztás eredménye mindenképpen segítség hazánknak. Kitérve Magyar Péterre, azt mondta, megtört a Tisza lendülete, hasonlóan korábban Márki-Zay Péterhez, vagyis már csak jobbról tud szavazókat gyűjteni, de ez nem fog menni. Mint mondta, 

megrekedt Magyar Péter, Kötcsén ez látszott is. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs) 

Követő üzemmódba kapcsolt, három témát tol: luxizás, szociális helyzet, valamint a miniszterelnök személyének támadása, így próbálja magát egy szintre emelni Orbán Viktorral.

Jelezte, a Tisza Világ propaganda gépezet felállításával igyekeznek tematizálni, de ez egy buborék. Magyar Péter baja az, hogy már nem tud szavazatokat gyűjteni, és a három téma, amiben bízott, sem működik.  A baloldali kutatóintézetek felméréseiről azt mondta, megrendelésre készült kutatásokról beszélhetünk, melynél rendre az jön ki, hogy a Tisza vezet. 

Orbán Viktor kartonbábújáról, melyet Magyar Péter hurcibált magával egy darabig, majd földhöz vágta, azóta pedig el is tűnt, a politikai elemző azt mondta, a Tisza elnöke amíg vidéken van, biztonságban van, nem kell kellemetlen kérdésekre válaszolni. A kormányfő figurája egy színpadi kellék, egy új elem a játékban. 

Magyar vitázni akar Orbánnal, aki közölte, ő a Tisza elnökének brüsszeli gazdáival vitázik, így ez sem jön össze Magyar Péternek.

Kitért arra, jövő áprilisban lép életbe az ideiglenes migráns kvóta, melyet a Néppárt támogat. A Tisza taktikai okokból nem szavaz ezekben a kérdésekben, de Tarr Zoltántól tudjuk, a választásig sok mindent nem lehet, amit utána viszont igen. 

Arra a felvetésre, hogy Pécsen – ahol Pride volt a tiltás ellenére – gender ügyben hűségesküt tett, azt mondta, ez is beletartozik a brüsszeli kánonba, 

Magyar Péter pedig nehéz helyzetben van, mert szavazókat kell hozni, de figyelnie kell arra, hogy a baloldali támogatókat megtartsa, miközben a jobboldalról vár híveket.

A DK-ról azt mondta, 150-200 ezer szavazó kevés lehet a bejutáshoz. A 106 jelöltjeinek minden körzetben 4-5 százalékot kellene hozni, és ha visszalépnek valahol, ez az arány 8-10 százalékra nőhet. Kérdés, bejut-e a Demokratikus Koalíció az Országgyűlésbe, ez a szocialistáknak biztos nem fog menni. Identitás-szavazókról beszélünk szerinte, azaz "Klárikára" voksolnak, így listán a DK-ra húzzák be az X-et, de egyéniben nem biztos, hogy a prt jelöltje kap voksot.

Kövesse nálunk élőben!

 

