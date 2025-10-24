Kiszelly Zoltán: Október 23-át a Fidesz és a Békemenet nyerte - Magyar Péter lendülete megtört

- Ki nyerte az október 23-ai csatát a politikai színtéren? Az Orbán Viktort és a Fidesz kormány politikáját támogató Békemenet vagy Magyar Péter Tisza Pártjának a Nemzeti Menete?
- Egyértelműen a Békemenet nyert. A nyarat a Fidesz nyerte meg, az október 23-ai napot pedig a Fidesz és a Békemenet.
- Mit üzen a Békemenet sikere a magyar és a nemzetközi politikai ügyek vonatkozásában?
- A Békemenet sikere azt mutatja, hogy a Fidesz-kormány mögött nagyon erős a támogatottság. Illetve azt, hogy nem szabad hinni a közvélemény-kutatásoknak, mert ha 22%-os lett volna tényleg a Tisza Párt előnye, akkor sokkal többen lettek volna a tiszás Nemzeti meneten. Október 23-a így tehát megmutatta, hogy nem szabad elhinni az ellenzéki közvélemény-kutatásokat. Budapesten az ellenzéknek több szavazója van, mint a kormánypártoknak, de ez nem jelent meg a Tisza Párt felvonulóinak a létszámában, A Békemenet sikere a résztvevők nagy számával ráadásul megdöntötte a baloldali közvélemény-kutatóknak azt az eddig sokat hivatkozott állítását is, miszerint a Tisza Párt ellenzéki szavazói állítólag sokkal aktívabbak, mint a Fidesz szavazói. Érdekes módon az aktív ellenzéki szavazók azok most, pont akkor tűntek el, amikor Budapesten kellett volna elmenni tüntetni. Ebből is látszik, hogy kamu az összes baloldali közvélemény-kutatás, úgyan úgy, ahogy 2022-ben is kamu volt. A békemenet viszont megmutatta, hogy a Fidesz mögött valódi tagság, valódi támogatottság van. Vidékről az emberek vették a fáradságot, hogy eljöjjenek, mert fontosnak érezték a részvételt a békemeneten. A Tisza szavazók viszont Budapesten nem ültek fel a 6-os villamosra, hogy elmenjenek a Széll Kálmán tértől az Oktogonig. Az október 23-ai nap tehát megmutatta, hogy a Fidesznek a Tiszáénál jobb a mozgósító képessége és a Fidesz-szavazók aktívabbak, mint a tiszások, illetve hogy az ellenzéki közvélemény-kutatások mögött igazából csak lájkok vannak, de nincsenek valódi emberek.
- Miben és milyen különbség volt a két felvonulás politikai üzenetei között?
- Az látszott, hogy a Fidesznél rengeteg ismert személy jelent meg, újak is, akik felvállalták a békepárti álláspontnak a támogatását amiért nyilván majd rájuk zúdul a dollármédiának a kritikája. Ugyanakkor az is fontos, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úgy találta meg a párhuzamot a múlt és a jelen között, hogy elmondta: '56-ban is egy birodalom, egy ideológia jegyében akarták Magyarországot beállítani a sorba, ahogy azt most is láthatjuk, csak éppen most a brüsszeli birodalomépítők a zöld-, a woke-. és a genderideológia jegyében akarják Magyarországot beállítani a sorba. Az elődeink fegyverrel harcoltak, nekünk most pedig suhintani kell a golyóstollal a választáson. Ez volt a kormánypárti ajánlat ami elhangzott Orbán Viktortól. Az ellenzéki oldalon viszont csak Magyar Péter one man show-ja folytatódott. Magyar Péter nem mondott semmit az adóterveikről, nem mondott semmit Ukrajnáról, nem tudtunk meg tőle semmit a pártja jelöltállításairól, nem mutatott be jelölteket, csak bejelentett egy újabb országjárást. A Tisza Párt vezetője ezzel igazából csak időt akart nyerni, hogy ne kelljen az adóemelésről meg a nyugdíj megadóztatásáról beszélnie vagy arról, hogy bemennének Ukrajnába, illetve hogy támogatják Ukrajna uniós tagságát. Magyar Pétertől megint nem kaptunk érdemi válaszokat a Tisza programjáról. Csak időt akar nyerni, ezért megy újabb országjárásra.
- Magyar Péter beszéd szövegében volt egy pont ami szerint november 6-tól egy még az eddiginél is intenzívebb kampányolásba kezd. Mit jelent ez? Mire lehet számítani ez alapján a magyar közéletben?
- Ugyanannak a habosításnak, vetítésnek, nagyotmondásnak a folytatása várható amit eddig folytatott Magyar Péter mert rosszul áll a szénája a politikai versenyben. A nyarat a Fidesz nyerte, és most október 23-át is a Fidesz, a békemenet nyerte meg. Magyar Péter kommunikációs defenzívában van. Tarr Zoltán elintézte neki, hogy most már nem hisznek neki, ami valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy a felvonulásukra végül kevesen jöttek el. Az emberek szerintem sejtik már, hogy a Tisza nem mondja el az igazat. Ez pedig egy olyan erő, ami megállította a Tisza Párt növekedését. Magyar Péter megtorpant, és most azt keresi, hogy kit hibáztathat a sikertelenségért.