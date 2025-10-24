Kiszelly Zoltán: Október 23-át a Fidesz és a Békemenet nyerte - Magyar Péter lendülete megtört

- Ki nyerte az október 23-ai csatát a politikai színtéren? Az Orbán Viktort és a Fidesz kormány politikáját támogató Békemenet vagy Magyar Péter Tisza Pártjának a Nemzeti Menete?

- Egyértelműen a Békemenet nyert. A nyarat a Fidesz nyerte meg, az október 23-ai napot pedig a Fidesz és a Békemenet.

Kiszelly Zoltán szerint a nyarat a Fidesz nyerte meg, az október 23-ai napot pedig a Fidesz és a békemenet. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/ MTI

- Mit üzen a Békemenet sikere a magyar és a nemzetközi politikai ügyek vonatkozásában?

- A Békemenet sikere azt mutatja, hogy a Fidesz-kormány mögött nagyon erős a támogatottság. Illetve azt, hogy nem szabad hinni a közvélemény-kutatásoknak, mert ha 22%-os lett volna tényleg a Tisza Párt előnye, akkor sokkal többen lettek volna a tiszás Nemzeti meneten. Október 23-a így tehát megmutatta, hogy nem szabad elhinni az ellenzéki közvélemény-kutatásokat. Budapesten az ellenzéknek több szavazója van, mint a kormánypártoknak, de ez nem jelent meg a Tisza Párt felvonulóinak a létszámában, A Békemenet sikere a résztvevők nagy számával ráadásul megdöntötte a baloldali közvélemény-kutatóknak azt az eddig sokat hivatkozott állítását is, miszerint a Tisza Párt ellenzéki szavazói állítólag sokkal aktívabbak, mint a Fidesz szavazói. Érdekes módon az aktív ellenzéki szavazók azok most, pont akkor tűntek el, amikor Budapesten kellett volna elmenni tüntetni. Ebből is látszik, hogy kamu az összes baloldali közvélemény-kutatás, úgyan úgy, ahogy 2022-ben is kamu volt. A békemenet viszont megmutatta, hogy a Fidesz mögött valódi tagság, valódi támogatottság van. Vidékről az emberek vették a fáradságot, hogy eljöjjenek, mert fontosnak érezték a részvételt a békemeneten. A Tisza szavazók viszont Budapesten nem ültek fel a 6-os villamosra, hogy elmenjenek a Széll Kálmán tértől az Oktogonig. Az október 23-ai nap tehát megmutatta, hogy a Fidesznek a Tiszáénál jobb a mozgósító képessége és a Fidesz-szavazók aktívabbak, mint a tiszások, illetve hogy az ellenzéki közvélemény-kutatások mögött igazából csak lájkok vannak, de nincsenek valódi emberek.

- Miben és milyen különbség volt a két felvonulás politikai üzenetei között?