Kiverte a biztosítékot Schmidt Mária színpadi kivégzése – nyílt levelet kapott Nagy Ervin

Dagad az újabb botrány az Átrium színházban bemutatott darab körül – írja a Magyar Nemzet. A Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője, Gulyás Gergely Kristóf nyílt levélben fordult Nagy Ervinhez, a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagjához, miután kiderült: a Schmidt Mária megölését bemutató előadás fővárosi támogatást kapott.
Ez lenne a Tisza által hirdetett szeretetország?
Az Átrium színház új darabjában Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum főigazgatóját szimbolizáló karaktert botokkal agyonverik.
Nesze neked gyűlöletkeltés! Ön a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagja, amely közpénzből támogatta ezt az előadást. Ez belefér a közpénzből finanszírozott »művészet« kategóriájába?”
– írta Gulyás, aki szerint a darab túllép minden határon.
A kormánypárti képviselő hozzátette: „Ez lenne a »szeretetország«, hogy bottal agyonverjük azt, akivel nem értünk egyet? Mert ma ott tartunk, hogy
a Tisza Párt vezetői újságírókat lökdösnek, fegyverrel állnak színpadra, és most már olyan darabot játszik egy budapesti színház, amelyben egy Fideszhez köthető közéleti személyt vernek agyon.”
A botrányt Pintér Béla új rendezése váltotta ki, amelyben a Schmidt Máriát idéző „Schanda Vera” nevű karaktert egy férfi alakítja női jelmezben, majd a darab során ládába zárják és bottal agyonverik.
A jelenetre Lentulai Krisztián publicista hívta fel a figyelmet, aki hétfői videóbejegyzésében úgy fogalmazott:
„Nem érzitek kicsit furcsának, hogy
mi vagyunk elővéve a semmiségért, miközben Pintér Bélák és a balliberális kulturális elit színpadra viszik Schmidt Mária karakterét, majd bottal agyonverik? Akkor ki felelős itt a közbeszéd leromlásáért?”
Lentulai szerint a balliberális művészvilág képmutató módon hirdeti a toleranciát és a szeretetet, miközben a színpadon erőszakos politikai üzeneteket közvetít.