Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Schmidt Mária

Kiverte a biztosítékot Schmidt Mária színpadi kivégzése – nyílt levelet kapott Nagy Ervin

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyílt levélben kérte számon a budapesti Fidesz-frakció képviselője, hogy a Pro Cultura Urbis Közalapítvány vezetői közpénzből támogatták az Átrium színház legújabb, nagy felháborodást keltő előadását. A darabban egy dobozba zárják, majd bottal agyonverik a Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum főigazgatóját szimbolizáló karaktert.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Schmidt Márianyílt levélGulyás Gergely Kristófpintér bélaszíndarabNagy Ervin

Dagad az újabb botrány az Átrium színházban bemutatott darab körül – írja a Magyar Nemzet. A Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője, Gulyás Gergely Kristóf nyílt levélben fordult Nagy Ervinhez, a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagjához, miután kiderült: a Schmidt Mária megölését bemutató előadás fővárosi támogatást kapott.

Schmidt Mária
Képen a Schmidt Máriát alakító színész (Forrás: Mandiner)

Ez lenne a Tisza által hirdetett szeretetország?

Az Átrium színház új darabjában Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum főigazgatóját szimbolizáló karaktert botokkal agyonverik. 

Nesze neked gyűlöletkeltés! Ön a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagja, amely közpénzből támogatta ezt az előadást. Ez belefér a közpénzből finanszírozott »művészet« kategóriájába?” 

– írta Gulyás, aki szerint a darab túllép minden határon

A kormánypárti képviselő hozzátette: „Ez lenne a »szeretetország«, hogy bottal agyonverjük azt, akivel nem értünk egyet? Mert ma ott tartunk, hogy 

a Tisza Párt vezetői újságírókat lökdösnek, fegyverrel állnak színpadra, és most már olyan darabot játszik egy budapesti színház, amelyben egy Fideszhez köthető közéleti személyt vernek agyon.”

Kiakadt a publicista a Schmidt Máriát gyalázó darab rendezőjére

A botrányt Pintér Béla új rendezése váltotta ki, amelyben a Schmidt Máriát idéző „Schanda Vera” nevű karaktert egy férfi alakítja női jelmezben, majd a darab során ládába zárják és bottal agyonverik.

A jelenetre Lentulai Krisztián publicista hívta fel a figyelmet, aki hétfői videóbejegyzésében úgy fogalmazott: 
„Nem érzitek kicsit furcsának, hogy 

mi vagyunk elővéve a semmiségért, miközben Pintér Bélák és a balliberális kulturális elit színpadra viszik Schmidt Mária karakterét, majd bottal agyonverik? Akkor ki felelős itt a közbeszéd leromlásáért?”

Lentulai szerint a balliberális művészvilág képmutató módon hirdeti a toleranciát és a szeretetet, miközben a színpadon erőszakos politikai üzeneteket közvetít.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!