Kiverte a biztosítékot Schmidt Mária színpadi kivégzése – nyílt levelet kapott Nagy Ervin

Dagad az újabb botrány az Átrium színházban bemutatott darab körül – írja a Magyar Nemzet. A Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője, Gulyás Gergely Kristóf nyílt levélben fordult Nagy Ervinhez, a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagjához, miután kiderült: a Schmidt Mária megölését bemutató előadás fővárosi támogatást kapott.

Képen a Schmidt Máriát alakító színész (Forrás: Mandiner)

Ez lenne a Tisza által hirdetett szeretetország?

Az Átrium színház új darabjában Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum főigazgatóját szimbolizáló karaktert botokkal agyonverik.

Nesze neked gyűlöletkeltés! Ön a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagja, amely közpénzből támogatta ezt az előadást. Ez belefér a közpénzből finanszírozott »művészet« kategóriájába?”

– írta Gulyás, aki szerint a darab túllép minden határon.

A kormánypárti képviselő hozzátette: „Ez lenne a »szeretetország«, hogy bottal agyonverjük azt, akivel nem értünk egyet? Mert ma ott tartunk, hogy