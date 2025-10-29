Kocsis Máté: a Fidesz a béke pártján áll

Kocsis Máté arról írt, hogy politikai közössége évek óta a béke pártján áll, míg ellenfelei a háború folytatását támogatják, mert Brüsszel ezt várja el tőlük.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán arról írt, hogy politikai közössége évek óta következetesen a béke pártján áll. Szerinte a baloldali ellenfelek – akárcsak 2022-ben – most is a háború folytatása mellett kardoskodnak, mert Brüsszel ezt várja el tőlük.
A mi politikai közösségünk évek óta kitartóan a béke pártján áll, a politikai ellenfeleink pedig, ahogy ’22-ben, úgy most is a háború folytatása mellett kardoskodnak. Hisz ezt a parancsot kapták Brüsszelből
– fogalmazott Kocsis Máté.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!