Rendkívüli!

Kocsis Máté

Kocsis Máté: a Fidesz a béke pártján áll

27 perce
Olvasási idő: 2 perc
Kocsis Máté arról írt, hogy politikai közössége évek óta a béke pártján áll, míg ellenfelei a háború folytatását támogatják, mert Brüsszel ezt várja el tőlük.
Kocsis MátéFideszbéke párt

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán arról írt, hogy politikai közössége évek óta következetesen a béke pártján áll. Szerinte a baloldali ellenfelek – akárcsak 2022-ben – most is a háború folytatása mellett kardoskodnak, mert Brüsszel ezt várja el tőlük.

Kocsis Máté
Kocsis Máté: Brüsszel a háború folytatását parancsolja
Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A mi politikai közösségünk évek óta kitartóan a béke pártján áll, a politikai ellenfeleink pedig, ahogy ’22-ben, úgy most is a háború folytatása mellett kardoskodnak. Hisz ezt a parancsot kapták Brüsszelből

– fogalmazott Kocsis Máté.

 

