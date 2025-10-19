Hologramok és mesterséges intelligencia? Kocsis Máté tiszta vizet öntött a pohárba

„Igen-igen tiszások, csak 18-an voltunk Zánkán, nem 1500-an, és azok is csak krumpliért, meg utalványért jöttek...” – írta ironikusan Kocsis Máté a Facebook-bejegyzésében utalva a most hétvégén megrendezett Harcosok klubja rendezvényre, majd hozzátette:

Sőt, a békemeneten is csak hologramok lesznek, meg a mesterséges intelligencia által odahamisítottak! Október 23! Ott találkozunk!”

– zárta bejegyzését a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.