Kocsis Máté a Patriótának: Lesz békecsúcs, csak az a kérdés, mikor

Kocsis Máté azzal kezdte mondandóját, hogy

nem volt egyszerű az óriási tömegen keresztül eljutni a Patrióta közeli stúdiójába.

„Nyilván lesz majd egy számháború, és a liberális média el fogja mondani, hogy alig volt érdeklődő” – tette hozzá a frakcióvezető. Ennek oka Kocsis Máté szerint a Magyar Péter és a tiszások által hazánkban meghonosított gyűlöletkultúra, amelynek fő eleme a politikai ellenfeleik dehumanizálása.

Fél év van csak hátra a választásokig, és ilyenkor a jobboldali tábor hagyományosan megmutatja az erejét

– emelte ki Kocsis Máté a Békemenetre utalva.



Lesz békecsúcs, csak az a kérdés, mikor

A Budapestre tervezett amerikai-orosz csúcstalálkozóról szólva elmondta: bármikor is lesz a békecsúcs, önmagában nagy előrelépés, hogy az orosz és az amerikai elnök legalábbis törekszik arra, hogy egy asztalhoz üljön, és rendezzék a problémákat.

Hangsúlyozta:

lesz békecsúcs Budapesten, csak az a kérdés, hogy mikor.

Kocsis szerint vannak olyan politikusok Brüsszelben és Európában, akik gazdasági lehetőséget látnak benne, ezért a háború folytatásában érdekeltek. Nekik nem érdekük, hogy létrejöjjön egy amerikai-orosz csúcstalálkozó, amelynek következtében enyhülhet a helyzet. Megjegyezte, egy ilyen csúcstalálkozó előkészítése hetekig tartó folyamat.

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi „egy hülye bunkó”

A beszélgetést vezető György-Horváth Zsuzsa felvetésére, miszerint Ruszin-Szendi Romulusz nemrég bélbajos kutyákhoz hasonlította az 1956-os hősöket, Kocsis Máté kijelentette:

Mit lehet mondani általában Ruszin-Szendiről? Egy hülye bunkó. Mindig is az volt.

Ilyet csak az (egy „bunkó”) mond. Mint ahogy olyat is, hogy aki belém köt, az rosszba köt bele. Meg hogy viszket a tenyerem, vagy hogy ki vagyok rá képezve.”

Elindult a Békemenet a Kossuth tér felé

A Békemenet résztvevői csütörtökön 11 órakor elindultak a budai Elvis Presley térről az Országház előtti Kossuth Lajos térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök 13 órakor mond ünnepi beszédet.