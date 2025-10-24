A Tisza Párt gyűlölete robbantotta be a tömeget – Kocsis Máté a Békemenetről

Kocsis Máté szerint az elmúlt másfél évben „nagyon sok embernek lett elege” a Tisza Párt gyűlöletkultúrájából, még azoknak is, akik korábban nem voltak politikailag különösebben aktívak.
A tiszások, Magyar Péter egy olyan gyűlöletkultúrát honosított meg az országban, ami példátlan.”
Ugyanakkor a geopolitikai térben zajló folyamatok – különösen a háborús bizonytalanság és a nemzeti érdekekért folytatott küzdelem – szerinte még inkább összekovácsolták a tábort. Harmadik szempontként azt hangsúlyozta, hogy a Békemenet most közvetlenül a választások előtti mozgósítási időszak részeként valósult meg.
„Minden idők legnagyobbja volt!”
A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy a választások előtt a jobboldal mindig példátlan erődemonstrációra képes, így volt ez most is:
Ez azért mégiscsak egy olyan Békemenet, amelyik már fél éven belül van a választások várható időpontjához képest, és ilyenkor a jobboldali tábor hagyományosan mindig megmutatja az erejét.”
Kocsis Máté állítása szerint a résztvevők száma minden korábbit felülmúlt.