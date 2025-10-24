A Tisza Párt gyűlölete robbantotta be a tömeget – Kocsis Máté a Békemenetről

Kocsis Máté szerint az elmúlt másfél évben „nagyon sok embernek lett elege” a Tisza Párt gyűlöletkultúrájából, még azoknak is, akik korábban nem voltak politikailag különösebben aktívak.

Kocsis Máté szerint az embereknek elege van a Magyar Péter által gerjesztett gyűlöletkultúrából

Forrás: Facebook/Kocsis Máté

A tiszások, Magyar Péter egy olyan gyűlöletkultúrát honosított meg az országban, ami példátlan.”

Ugyanakkor a geopolitikai térben zajló folyamatok – különösen a háborús bizonytalanság és a nemzeti érdekekért folytatott küzdelem – szerinte még inkább összekovácsolták a tábort. Harmadik szempontként azt hangsúlyozta, hogy a Békemenet most közvetlenül a választások előtti mozgósítási időszak részeként valósult meg.