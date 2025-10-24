Hírlevél

Rendkívüli!

Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

Sokkolóan brutális!

Felkavaró felvétel került elő a mezőméhesi baltás gyilkosságról

Kocsis Máté

A Tisza Párt gyűlölete robbantotta be a tömeget – Kocsis Máté a Békemenetről

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Fidesz frakcióvezetője szerint a mostani békemenet erejét három tényező együttes hatása magyarázza: a társadalom belefáradt a Tisza Párt gyűlöletkeltő retorikájába, valamint a nemzetközi helyzet súlya és a választások közeledte cselekvésre ösztönzi a jobboldalt. Kocsis Máté úgy véli, emiatt született rekordrészvétel.
Kocsis MátéTisza PártBékemenetMagyar Péterrekord

Kocsis Máté szerint az elmúlt másfél évben „nagyon sok embernek lett elege” a Tisza Párt gyűlöletkultúrájából, még azoknak is, akik korábban nem voltak politikailag különösebben aktívak.

Kocsis Máté
Kocsis Máté szerint az embereknek elege van a Magyar Péter által gerjesztett gyűlöletkultúrából
Forrás: Facebook/Kocsis Máté

 

A tiszások, Magyar Péter egy olyan gyűlöletkultúrát honosított meg az országban, ami példátlan.”

Ugyanakkor a geopolitikai térben zajló folyamatok – különösen a háborús bizonytalanság és a nemzeti érdekekért folytatott küzdelem – szerinte még inkább összekovácsolták a tábort. Harmadik szempontként azt hangsúlyozta, hogy a Békemenet most közvetlenül a választások előtti mozgósítási időszak részeként valósult meg.

Soha nem látott tömeg hallgatta meg Orbán Viktor beszédét – képek

„Minden idők legnagyobbja volt!”

A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy a választások előtt a jobboldal mindig példátlan erődemonstrációra képes, így volt ez most is:

Ez azért mégiscsak egy olyan Békemenet, amelyik már fél éven belül van a választások várható időpontjához képest, és ilyenkor a jobboldali tábor hagyományosan mindig megmutatja az erejét.”

Kocsis Máté állítása szerint a résztvevők száma minden korábbit felülmúlt.

