Kocsis Máté keményen elmondta a véleményét a brüsszeli kettős mércéről

Kocsis Máté legújabb Facebook-bejegyzésében a brüsszeli döntéshozók kettős mércéjét bírálta. Mint írta, „a brüsszeliek nem adják ki Magyar Péter mentelmi jogát, de még a terrorista Ilaria Salisét sem, cserében a Tisza–DK tandem természetesen megvédi Von der Leyent a bizalmatlansági szavazáson.”

Kocsis Máté

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A Fidesz-frakció szóvivője szerint világos a helyzet: a „háborúpárti hatalmasokat” senki sem vonja felelősségre, miközben a brüsszeli elit a saját pozícióit védi. Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy az európai polgárokkal, köztük a magyarokkal fizettetik meg a háború árát.

„A háborúpártiak égetik a pénzt Ukrajnában, tiszástul, dékástul tapsolnak, a békepárti polgárok meg állják a számlát” – fogalmazott Kocsis Máté, hozzátéve: mindenki eldöntheti, hová tartozik.

A politikus a bejegyzés végén felhívást is intézett követőihez:

Október 23-án legyünk minél többen a Békemeneten!



