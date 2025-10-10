Hírlevél

Kocsis Máté

Kocsis Máté keményen elmondta a véleményét a brüsszeli kettős mércéről

Kocsis Máté szerint Brüsszel kettős mércét alkalmaz: nem adja ki Magyar Péter mentelmi jogát, miközben a Tisza–DK tandem Von der Leyent védi a bizalmatlansági szavazáson. A Fidesz-frakció vezetője úgy fogalmazott, a háborúpártiak égetik a pénzt Ukrajnában, miközben a békepártiak fizetik meg az árát.
Kocsis MátéTiszaMagyar Péter

Kocsis Máté legújabb Facebook-bejegyzésében a brüsszeli döntéshozók kettős mércéjét bírálta. Mint írta, „a brüsszeliek nem adják ki Magyar Péter mentelmi jogát, de még a terrorista Ilaria Salisét sem, cserében a Tisza–DK tandem természetesen megvédi Von der Leyent a bizalmatlansági szavazáson.”

Kocsis Máté
Kocsis Máté
Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A Fidesz-frakció szóvivője szerint világos a helyzet: a „háborúpárti hatalmasokat” senki sem vonja felelősségre, miközben a brüsszeli elit a saját pozícióit védi. Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy az európai polgárokkal, köztük a magyarokkal fizettetik meg a háború árát.

„A háborúpártiak égetik a pénzt Ukrajnában, tiszástul, dékástul tapsolnak, a békepárti polgárok meg állják a számlát” – fogalmazott Kocsis Máté, hozzátéve: mindenki eldöntheti, hová tartozik.

A politikus a bejegyzés végén felhívást is intézett követőihez: 

Október 23-án legyünk minél többen a Békemeneten!


 

 

