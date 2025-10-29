Kocsis Máté: A Tisza Párt nem programot, hanem mesét árul

„Előbb nyugdíjcsökkentésről beszélnek, aztán letagadják. Előbb elvennék a 13. havit, aztán azt mondják, ők találták ki. Előbb a nők 40 év után járó kedvezményét kaszálnák el, aztán felháborodnak, ha közülük ezt valaki ki is mondja. De persze Magyar Péternek ehhez semmi köze. Hát persze!” – kommentálta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán közzétett reels-videót.
Na, ilyen, amikor valaki nem programot, hanem mesét árul – jegyezte meg.
A különbség csak annyi, hogy ennek a mesének a végén nem »boldogan éltek« jön, hanem a nyugdíjcsökkentés”
– szögezte le a frakcióvezető.
