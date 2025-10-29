Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

A tiszás tömegkép valószínűleg módosított vagy számítógéppel generált a Photoshop Detector szerint

Ezt olvasta már?

Zelenszkij megfenyegette Brüsszelt: „Nincs más választásunk"

Kocsis Máté

Kocsis Máté: A Tisza Párt nem programot, hanem mesét árul

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Előbb nyugdíjcsökkentésről beszélnek, aztán letagadják. Előbb elvennék a 13. havit, aztán azt mondják, ők találták ki. Előbb a nők 40 év után járó kedvezményét kaszálnák el, aztán felháborodnak, ha közülük ezt valaki ki is mondja. De persze Magyar Péternek ehhez semmi köze. Hát persze!” – kommentálta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán közzétett reels-videót.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéTisza-adónyugdíjmese

Na, ilyen, amikor valaki nem programot, hanem mesét árul – jegyezte meg.

A különbség csak annyi, hogy ennek a mesének a végén nem »boldogan éltek« jön, hanem a nyugdíjcsökkentés” 

– szögezte le a frakcióvezető.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!