„Úgy hajították ki Ruszin-Szendit, mint macskát szarni” – Kocsis Máté keményen odaszólt

Azért nagyon nagy a gyűlölet a volt vezérkari főnökben, mert úgy kihajították az állásából, mint macskát szarni – mondta Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője felidézte,

Ruszin-Szendi Romuluszt mindenki ismeri, ahogy a fegyverviselési szokásait is meg azt, hogy neki viszket a tenyere, őt ki is képezték rá.

„Mondjuk nem tudni, hogy arra képezték ki, hogy viszkessen a tenyere, vagy arra, hogy ne" – ironizált Kocsis Máté, hozzátéve, az biztos, hogy Ruszin-Szendi Romulusz is tudja, hogy mennyi az indulat és a gyűlölet őbenne.

