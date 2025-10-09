Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megvan az újabb magyar Nobel-díjas

Kocsis Máté

„Úgy hajították ki Ruszin-Szendit, mint macskát szarni” – Kocsis Máté keményen odaszólt

21 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi Romulusz is tudja, hogy mennyi az indulat és a gyűlölet őbenne – fogalmazott a Fidesz országgyűlési képviselője, aki azt is tudatta, mi ennek az oka.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéFideszRuszin-Szendi Romuluszbangyűlöletindulat

Azért nagyon nagy a gyűlölet a volt vezérkari főnökben, mert úgy kihajították az állásából, mint macskát szarni – mondta Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője felidézte,

 Ruszin-Szendi Romuluszt mindenki ismeri, ahogy a fegyverviselési szokásait is meg azt, hogy neki viszket a tenyere, őt ki is képezték rá. 

 „Mondjuk nem tudni, hogy arra képezték ki, hogy viszkessen a tenyere, vagy arra, hogy ne" – ironizált Kocsis Máté, hozzátéve, az biztos, hogy Ruszin-Szendi Romulusz is tudja, hogy mennyi az indulat és a gyűlölet őbenne.

„„„

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!