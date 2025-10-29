Hírlevél

Rendkívüli!

Kiderült, mikor találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump

Erre nem számítottunk: megmondták az oroszok, hogy mikor lesz béke Ukrajnában

Kocsis Máté

Kocsis Máté: Ennyit a tiszás „szeretetországról”

Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy bár a Telex szerint „a megbékélés versenyt a Tisza Párt nyerte”, nem Magyar Péter, hanem a Tisza a mocskos fideszezéssel, addig a kormánypárti rendezvényen nem volt mocskos Tisza, meg mocskos Magyar Péter – mondta Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.
