Kocsis Máté: Ennyit a tiszás „szeretetországról”

Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy bár a Telex szerint „a megbékélés versenyt a Tisza Párt nyerte”, nem Magyar Péter, hanem a Tisza a mocskos fideszezéssel, addig a kormánypárti rendezvényen nem volt mocskos Tisza, meg mocskos Magyar Péter. Szerintem a két rendezvény közötti hangulatot zongorázni lehet, vagy annak a különbségét! – mondta Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a videójában.