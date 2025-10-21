Kocsis Máté és ifjabb Lomnici Zoltán a Harcosok órájának vendége – kövesse nálunk élőben!

A műsor első felében ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogásszal, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatójával, a Civil Összefogás Fórum tagjával beszélget Németh Balázs a Harcosok órája keddi adásában. A műsorban az október 23-i békemenet, valamint a közelgő budapesti békecsúcs lesz a fő téma.

– Egyesek a történelem rossz oldalára álltak, például Ursula von der Leyen, aki az izraeli-palesztin konflikusban is a rossz oldalra állt – jegyezte meg a békecsúcs kapcsán ifjabb Lomnici Zoltán a Harcosok órája műsorban. Az alkotmányjogász szerint

teljesen természetes, hogy Budapesten lesz ez a békecsúcs, és a mi kormányunk, a nemzeti oldal teremtette meg ennek a történelmi esemény lehetőségét, annak ellenére, hogy a háborús propagandát tolók rendre ennek ellenkezőjéről beszélnek.

Mint fogalmazott, az unós szerződések betartása nem megy a brüsszeli vezetőknek, úgy tekintenek arra, mint egy svédasztalra. – Ez egy békeprojekt, nincs arra szabály, miként készüljenek egy háborúra, és mit tegenek egy háborús helyzetben, erről is egyhangúlag kellene dönteni – hívta fel a figyelmet, majd azzal folytatta: az alapítóatyák által meghatározott elvek és normák szerint kellene működnie az uniónak, a britek például kiléptek, amikor ezt nem láták működni.

Putyin szívesen látott vendég, aki azért jön Budapestre, hogy leállítsa az öldöklést

Lomnici ugyanakkor megjegyezte, érdekes, hogy a britek is részt vesznek a tárgyalásokon a háborúpátriságban egy követ fújva Brüsszellel. – Elvtelen, sunyi politikusok sora tölti ki az uniós politikusok sorát, és miután a Patrióták törnek előre, ha lassan is, egyre inkább az látszik, hogy nem szabad Brüsszeltől függeni – mondta.

Arra a kérdésre, mely szerint Magyarországnak le kellene tartóztatnia Putyint a békecsúcson, az alkotmányjogász tisztázta, Magyarország már korábban kifejezte, kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból,

Putyin azért jön Budapestre, hogy leállítsa az öldöklést, így Trumppal együtt szívesen látott vendég. Bulgária pedig vélhetően átengedi saját légterén az orosz elnököt.”

A békemenet kapcsán felidézte, 2012-ben még nem volt teljes egység a békemenet mögött, de már akkor is az volt a célja, hogy a külső támadásoktól megóvja a nemzeti kormányt. A CÖF szóvivője jelezte, rekord részvételre számít az október 23-i rendezvényen. – Történelmi jelentősége lesz az ideinek, hiszen utána egy békecsúcs lesz Budapesten, ugyanakkor aznap lesznek békepártiak Budapesten, és lesznek háborúpártiak, hiszen akik Magyar Pétert támogatják, a háborút támogatják közvetve vagy közvetlenül – fűzte hozzá.

A Tisza, bármennyire is ágál ellene, a kék zászló alatt vonul, hiszen a mentelmi jog felfüggesztése óta Magyar Péter egy fogott ember, és ilyenre legutóbb az 50-es években volt példa Magyarországon. Magyar Péter aggódása erősebb, mint a hazaszeretete.”

Szabó Zsófi békemenet melletti kiállásáról, aki egy Orbán Vikort ábrázoló pólóban közölte, hogy részt vesz az október 23-i békementen, azt mondta, nincs ennél jobb visszavágás Magyar Péternek.

Cikkünk folyamatosan frissül!