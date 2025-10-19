Élő harcosok vs. kamuprofilok – a táborban újra erőt mutatott a közösség

Harcosok Klubja második edzőtáborát ezúttal Zánkán rendezték meg, ahol most közel kétszer annyian jelentek meg, mint a legutóbbi alkalommal. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője frappánsan szúrt oda Magyar Péteréknek.

Kocsis Máté is részt vesz a Harcosok Klubja második edzőtáborában, Zánkán.

Forrás: Facebook/Kocsis Máté

Az eseményen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki már érkezésekor kiemelte a tábor atmoszférájának jelentőségét. Kocsis Máté frakcióvezető szintén részt vett a találkozón, és közösségi oldalán azt hangsúlyozta: az ilyen élő, személyes kapcsolódásokat semmilyen online manipuláció vagy kamuprofil nem képes pótolni.