Kocsis Máté

Élő harcosok vs. kamuprofilok – a táborban újra erőt mutatott a közösség

A második Harcosok Klubja edzőtáborban személyes találkozón erősítették meg közösségüket a résztvevők. Kocsis Máté szerint ez az élő közösség az, amit a tiszás kamuprofilok sosem tudnak helyettesíteni.
Kocsis MátéZánkaHarcosok KlubjaEdzőtáborOrbán Viktorkamuprofil

Harcosok Klubja második edzőtáborát ezúttal Zánkán rendezték meg, ahol most közel kétszer annyian jelentek meg, mint a legutóbbi alkalommal. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője frappánsan szúrt oda Magyar Péteréknek.

Kocsis Máté
Kocsis Máté is részt vesz a Harcosok Klubja második edzőtáborában, Zánkán.
Forrás: Facebook/Kocsis Máté

Az eseményen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki már érkezésekor kiemelte a tábor atmoszférájának jelentőségét. Kocsis Máté frakcióvezető szintén részt vett a találkozón, és közösségi oldalán azt hangsúlyozta: az ilyen élő, személyes kapcsolódásokat semmilyen online manipuláció vagy kamuprofil nem képes pótolni.

Folytatódik a Harcosok Klubja edzőtábor – Orbán Viktor is üzent

„Na ez az, amit a tiszás kamuprofilok nem tudnak megtenni”

Kocsis Máté így fogalmazott bejegyzésében:
– Na ez az, amit a tiszás kamuprofilok nem tudnak megtenni. Találkozó Zánkán.

A Harcosok Klubja immár visszatérő eseménnyé válik, amely egyre több résztvevőt vonz, és fontos üzenetet közvetít a politikai térben való aktív jelenlétről.

