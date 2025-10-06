Hírlevél

Rendkívüli

Tizenkét óra alatt omlott össze a francia kormány – lemondott a miniszterelnök

Kocsis Máté

Káromkodás, erőszak, hazugság – Kocsis Máté lerántotta a leplet a tiszásokról

A Fidesz frakcióvezetője szerint a baloldal hazugságokra építve próbálta felkorbácsolni az indulatokat, de a jobboldal határozott fellépésével kudarcot vallottak. Kocsis Máté figyelmeztetett: a következő hónapokban még durvább támadások jöhetnek.
Kocsis Mátéjobboldalkossuth tériOktóber 23Semjén ZsoltJuhász Pétertüntetésálhírgyártásgyűlöletbaloldal

Közösségi oldalán Kocsis Máté részletesen beszámolt a vasárnapi „álhírbörzéről”. 

Kocsis Máté
Kocsis Máté szerint az álhírt terjesztő baloldal terve léket kapott
Forrás: Facebook/Kocsis Máté

Juhász Péter elmondta, hogy mit mondott Látó, de Látó ilyet nem mondott és nem látott. És nem is lelkész, csak simán egy nőgyűlölő kuruzsló” 

– írta ironikusan a frakcióvezető.

Kocsis Máté szerint a tiszás holdudvar este beszorult a saját hazugságaiba: káromkodások, erőszakos jelenetek és ellentmondásos magyarázkodások jellemezték a rendezvényt. Hozzátette: ezek a szélsőségesen liberális szereplők hónapokig építettek egy álhírt, amellyel a parlamentig jutottak, de most léket kapott a tervük.

Kövér László odacsapott: a baloldal célja a gyűlölet és a káosz terjesztése

„Ezek meggyaláztak egy embert a legmocskosabb bűncselekmény hamis vádjával”

Kocsis kiemelte: az ellenzéki hálózat célzottan támadta Semjén Zsoltot, de „ne legyen kétség, bármikor bárkire sor kerülhet”. Szerinte a Válasz Online cikkétől a baloldali influenszerekig mindenki része volt ennek a gépezetnek, amely külföldi pénzekkel és propagandasajtóval próbálta felforgatni az országot. Mint írta: 

Azt akarták, hogy kussoljunk, féljünk és tűrjünk.”

Kossuth téri tüntetés
Ömlött a trágárság és a gyűlölet az ellenzék tüntetésén vasárnap este
Forrás: YouTube

Október 23-án erőt kell mutatni

A frakcióvezető figyelmeztetett: az ellenzék a következő hat hónapban minden határt átlép majd. 

Nincs határ, nincs kegyelem, nincs jó ízlés, és nem válogatnak az eszközökben sem” 

– fogalmazott. Hozzátéve, hogy a tiszás „szeretetország” valójában gyilkos ösztönöket és felkorbácsolt indulatokat takar.

Október 23-án mutassuk meg nekik az utcán, mit jelent a magyar jobboldal ereje” 

– írta Kocsis, aki szerint csak összefogva lehet megakadályozni, hogy az országot külföldről fizetett álhírgyártók kiszolgáltassák.

