Káromkodás, erőszak, hazugság – Kocsis Máté lerántotta a leplet a tiszásokról

Közösségi oldalán Kocsis Máté részletesen beszámolt a vasárnapi „álhírbörzéről”.
Juhász Péter elmondta, hogy mit mondott Látó, de Látó ilyet nem mondott és nem látott. És nem is lelkész, csak simán egy nőgyűlölő kuruzsló”
– írta ironikusan a frakcióvezető.
Kocsis Máté szerint a tiszás holdudvar este beszorult a saját hazugságaiba: káromkodások, erőszakos jelenetek és ellentmondásos magyarázkodások jellemezték a rendezvényt. Hozzátette: ezek a szélsőségesen liberális szereplők hónapokig építettek egy álhírt, amellyel a parlamentig jutottak, de most léket kapott a tervük.
Kocsis kiemelte: az ellenzéki hálózat célzottan támadta Semjén Zsoltot, de „ne legyen kétség, bármikor bárkire sor kerülhet”. Szerinte a Válasz Online cikkétől a baloldali influenszerekig mindenki része volt ennek a gépezetnek, amely külföldi pénzekkel és propagandasajtóval próbálta felforgatni az országot. Mint írta:
Azt akarták, hogy kussoljunk, féljünk és tűrjünk.”
A frakcióvezető figyelmeztetett: az ellenzék a következő hat hónapban minden határt átlép majd.
Nincs határ, nincs kegyelem, nincs jó ízlés, és nem válogatnak az eszközökben sem”
– fogalmazott. Hozzátéve, hogy a tiszás „szeretetország” valójában gyilkos ösztönöket és felkorbácsolt indulatokat takar.
Október 23-án mutassuk meg nekik az utcán, mit jelent a magyar jobboldal ereje”
– írta Kocsis, aki szerint csak összefogva lehet megakadályozni, hogy az országot külföldről fizetett álhírgyártók kiszolgáltassák.