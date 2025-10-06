Káromkodás, erőszak, hazugság – Kocsis Máté lerántotta a leplet a tiszásokról

„Ezek meggyaláztak egy embert a legmocskosabb bűncselekmény hamis vádjával”

Kocsis kiemelte: az ellenzéki hálózat célzottan támadta Semjén Zsoltot, de „ne legyen kétség, bármikor bárkire sor kerülhet”. Szerinte a Válasz Online cikkétől a baloldali influenszerekig mindenki része volt ennek a gépezetnek, amely külföldi pénzekkel és propagandasajtóval próbálta felforgatni az országot. Mint írta:

Azt akarták, hogy kussoljunk, féljünk és tűrjünk.”

Ömlött a trágárság és a gyűlölet az ellenzék tüntetésén vasárnap este

Forrás: YouTube

Október 23-án erőt kell mutatni

A frakcióvezető figyelmeztetett: az ellenzék a következő hat hónapban minden határt átlép majd.

Nincs határ, nincs kegyelem, nincs jó ízlés, és nem válogatnak az eszközökben sem”

– fogalmazott. Hozzátéve, hogy a tiszás „szeretetország” valójában gyilkos ösztönöket és felkorbácsolt indulatokat takar.

Október 23-án mutassuk meg nekik az utcán, mit jelent a magyar jobboldal ereje”

– írta Kocsis, aki szerint csak összefogva lehet megakadályozni, hogy az országot külföldről fizetett álhírgyártók kiszolgáltassák.