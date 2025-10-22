Kocsis Máté: HOLNAP Békemenet! – videó

Kocsis Máté közösségi oldalán ismét emlékeztetett:
HOLNAP Békemenet! Ott találkozunk!”
A Fidesz frakcióvezetője korábban ironikusan üzent azoknak, akik kétségbe vonják a békepárti tömegek erejét:
Sőt, a békemeneten is csak hologramok lesznek, meg a mesterséges intelligencia által odahamisítottak!”
Ez lesz a Békemenet útvonala
A menet október 23-án, szerdán reggel 9 órakor indul Budapesten, az Elvis Presley térről, majd a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül érkezik meg a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor délután 13 órakor mond ünnepi beszédet. A CÖF–CÖKA közleménye szerint ez lesz a tizenegyedik Békemenet, és immár harmadik alkalommal rendezik meg az orosz-ukrán háború árnyékában.