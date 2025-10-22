Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ez nagyon csúnya! Magyar Péter brüsszeli főnöke gúnyolódik a békecsúcson

Ezt látta már?

Szörnyű tragédia: sokkoló haláleset a Manchester City BL-rangadója előtt

Orbán Viktor

Kocsis Máté: HOLNAP Békemenet! – videó

13 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Október 23-án ismét Békemenet indul a fővárosban, ahol a magyarok a béke melletti kiállásukat demonstrálják. Ott találkozunk! – írta Kocsis Máté.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBékemenetBudapestKocsis MátéKossuth tér

Kocsis Máté közösségi oldalán ismét emlékeztetett: 

Kocsis Máté
Soha nem látott részvételre számítanak a szervezők az idei Békemeneten, Kocsis Máté szerint közük sem lesz mesterséges intelligenciához
Fotó: Kurucz Árpád

HOLNAP Békemenet! Ott találkozunk!”

A Fidesz frakcióvezetője korábban ironikusan üzent azoknak, akik kétségbe vonják a békepárti tömegek erejét: 

Sőt, a békemeneten is csak hologramok lesznek, meg a mesterséges intelligencia által odahamisítottak!” 

Békemenet: így vonult a nemzet az elmúlt tíz alkalommal – galéria

Ez lesz a Békemenet útvonala 

A menet október 23-án, szerdán reggel 9 órakor indul Budapesten, az Elvis Presley térről, majd a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül érkezik meg a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor délután 13 órakor mond ünnepi beszédet. A CÖF–CÖKA közleménye szerint ez lesz a tizenegyedik Békemenet, és immár harmadik alkalommal rendezik meg az orosz-ukrán háború árnyékában.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!