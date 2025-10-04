Hírlevél

Látó János

Országos botrány: Juhász Péteréknek számot kell adniuk

Kocsis Máté kemény hangú üzenetet tett közzé a Facebookon Juhász Péter és társai rendezvénye kapcsán. A Fidesz frakcióvezetője szerint az „álhírgyártók és uszítók” országos találkozóján végre választ kell adni arra, miért nem tettek feljelentést, ha valóban pedofil bűncselekményről volt tudomásuk. Kocsis határidőt is adott: holnap 14 óráig hozzák nyilvánosságra az összes bizonyítékot.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében kemény szavakkal illette Juhász Pétert és társait.

Kocsis
Kocsis Máté. Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Mint írta:

JUHÁSZ PÉTERÉK HOLNAP MEGTARTJÁK AZ ÁLHÍRGYÁRTÓK ÉS USZÍTÓK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁT.”

A politikus szerint itt kell végre választ adni a legfontosabb kérdésre: ha valóban volt információjuk pedofil bűncselekményről, miért nem fordultak a hatóságokhoz.

A nagy kérdés: miért nem tettek feljelentést?

Kocsis így fogalmazott:

Ha valóban volt bizonyítékuk, és volt informátoruk egy pedofil bűncselekményről, akkor miért nem tettek feljelentést?”

Kocsis szerint sem Látó János, sem Juhász Péter nem tett semmit, amikor tudomásukra jutott az ügy.

Kocsis: elég a gyűlöletből és uszításból

Kocsis hangsúlyozta:

Elég a süketelésből és vádaskodásból! Elég a gyűlöletkeltő tüntetésekből! Elég az uszításból!”

Szerinte a baloldalnak nem lehet következmények nélkül folyamatosan álhírekkel és rágalmakkal operálnia.

Ultimátum Juhász Péternek

Kocsis határidőt szabott:

Juhász Péterék legkésőbb holnap 14 óráig hozzák nyilvánosságra az összes bizonyítékot! Ha nem teszik, azzal maguk válnak PDFIL-mentegetővé.”

Kocsis bejegyzése gyorsan terjed a közösségi médiában, a frakcióvezető pedig a poszt végén arra kérte követőit:

A megosztásokat köszönöm!”

 

 

