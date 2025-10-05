Hírlevél

Rendkívüli

Hajmeresztő új uniós szabályok jönnek – ez minden autósra vonatkozni fog

Kocsis Máté

Kocsis Máté: Hát ennyire pofátlan nem lehet egy társaság

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebookon közzétett videójában reagált arra, hogy Juhász Péter vasárnap a Kossuth téren tartandó tüntetésen szólal fel Puzsér Róbert rendezvényén.
Kocsis Máté a Facebookon közzétett videóban kommentálta az eseményt. 

Kocsis Máté (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség)
A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: 

Vasárnap Juhász Péter tartson kiselőadást. Ez azért nagyon gusztustalan, mert éppen most kaptuk egy rágalmazáson rajta, ami ugye mondjuk úgy, hogy büntetőtörvénykönyvbe ütközik, ő volt az egyik, aki felépítette ezt a Szőlő-utcai álhírbotrányt, ezt a rágalomhadjáratot, majd miután lebukott, hirtelen ő megbékélés rendezvényre szeretne menni. 

Nonszensz! Most ne haragudjatok, de ha az ember nem itt ülne, és nem ti mondanátok, hogy van ilyen rendezvény, én kétkednék. Hát ennyire pofátlan nem lehet egy társaság" - zárta a mondandóját Kocsis. 

 

