Kocsis Máté: Hát ennyire pofátlan nem lehet egy társaság

Kocsis Máté a Facebookon közzétett videóban kommentálta az eseményt.
A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott:
Vasárnap Juhász Péter tartson kiselőadást. Ez azért nagyon gusztustalan, mert éppen most kaptuk egy rágalmazáson rajta, ami ugye mondjuk úgy, hogy büntetőtörvénykönyvbe ütközik, ő volt az egyik, aki felépítette ezt a Szőlő-utcai álhírbotrányt, ezt a rágalomhadjáratot, majd miután lebukott, hirtelen ő megbékélés rendezvényre szeretne menni.
Nonszensz! Most ne haragudjatok, de ha az ember nem itt ülne, és nem ti mondanátok, hogy van ilyen rendezvény, én kétkednék. Hát ennyire pofátlan nem lehet egy társaság" - zárta a mondandóját Kocsis.