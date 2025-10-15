Hírlevél

Fidelitas

„Viszket a tenyere” – Kocsis Máté keményen nekiment Ruszin-Szendinek

30 perce
Olvasási idő: 2 perc
Kocsis Máté tisztázta, nem engedik, hogy a tiszások berántsák a fiatalokat a háborúba, ezért indult a „Nem a sorkatonaságra!” címmel aláírásgyűjtés.
FidelitasKocsis Mátésorkatonaság

Ruszin-Szendit nagyon megviselhette a lefegyverzése, azóta csak viszket a tenyere, a fiatalokat meg berántaná sorkatonának. Dehogy mennek! – szögezte le Kocsis Máté, miután Ruszin-Szendi Romulusz nyíltan beszélt arról, hogy háború esetén a magyar fiatalokat bármikor elvinnék sorkatonának. A volt vezérkari főnök kijeletése óriási felháborodást keltett, a Fidelitas ezért petíciót indított a kötelező sorkatonaság ellen.

A Fidesz frakcióvezetője megosztotta azt is, hogy a petíciót a nemamihaborunk.hu oldalon lehet aláírni.

 

